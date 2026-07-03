La Policía detiene en Arahal a un prófugo francés buscado durante 27 años por un atraco

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en el municipio de Arahal (Sevilla) a uno de los fugitivos más buscados de Francia, reclamado desde octubre de 1997 por su presunta implicación en el asalto armado a un furgón blindado. En el atraco resultó herida de gravedad una de las personas que custodiaba el dinero perteneciente a una sucursal bancaria.

El fugitivo francés se encontraba huido desde octubre de 1997

Según la información difundida por el Ministerio del Interior, los agentes determinaron que el detenido podría estar oculto en esta localidad sevillana. Tras su localización, los agentes establecieron un dispositivo en la zona y pudieron arrestarlo cuando salía a pie de su domicilio.

La detención es fruto de una investigación que comenzó en 2023 entre la Policía Nacional y un equipo de la policía francesa, integrado en la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (Red Enfast). Durante todo este tiempo, se han ejecutado cinco órdenes europeas con el objetivo de localizar y detener a este fugitivo.

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