Una mujer con problemas psiquiátricos asfixia a su madre en Ourense

Es uno de esos sucesos que estremecen, sobre todo al imaginar el contexto en que vivía esta familia de O Carballiño, Ourense. Madre e hija compartían vivienda en la aldea de A Granxa, en Seoane, en un entorno completamente rural en el que además son muy pocos vecinos. Un pequeño núcleo marcado por el día a día tranquilo, la naturaleza y el trabajo en la huerta.

La hija, de 39 años, arrastraba problemas psiquiátricos y estos habrían sido, según las primeras hipótesis, la causa del fatal desenlace con el que se topó ayer esta tranquila villa. Las informaciones a las que hemos podido tener acceso apuntan a que habría asfixiado a su madre, octogenaria, y después salió de la vivienda y estuvo deambulando por el entorno hasta que fue localizada por las autoridades. Según el periódico local La Región, fue un Policía Local fuera de servicio el que localizó a la presunta homicida desorientada y manchada de sangre. Avisó a sus compañeros de servicio y ella habría acabado confesando lo ocurrido.

La presunta parricida fue localizada deambulando por la calle

Fue detenida por la Guardia Civil y trasladada a la unidad de agudos del Complejo Hospitalario de Ourense, debido al estado en el que se encontraba. Hasta el momento permanece ingresada en el centro sanitario a la espera de que la autoridad judicial decida sobre su situación.

El cuerpo sin vida de la madre, que tenía 82 años, fue trasladado también al mismo Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, en este caso para que se le practicase la autopsia. Los investigadores sospechan que el crimen tuvo lugar por la noche, aunque el levantamiento del cadáver no se pudo realizar hasta la primera hora de la mañana, ya que en la vivienda no había luz. Igualmente, según ha trascendido, el inmueble presentaría un estado bastante deteriorado en general.

En la vivienda no había luz y estaría bastante deteriorada

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron varias patrullas, efectivos de policía judicial, una patrulla de la Policía Local de O Carballiño, además de la comitiva judicial y el personal necesario para recoger información de cara a la autopsia. La recogida de pruebas y evidencias se demoró varias horas, para que los agentes trataran de hacerse con una composición de la situación que pueda ayudar a determinar las circunstancias de este trágico suceso que, a todas luces, entraña un gran drama familiar detrás.

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