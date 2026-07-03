El 'reto marrón', defecar en el agua, provoca el cierre de piscinas y obliga a reforzar la vigilancia

El conocido como 'reto marrón' sigue dando quebraderos de cabeza este verano en varias piscinas de Andalucía. Detrás del nombre casi de broma se esconde un problema bien serio: actos incívicos en los que se defeca en el agua, obligando a cerrar las instalaciones durante horas para su limpieza y desinfección. El resultado es siempre el mismo: chapuzón cancelado, socorristas en modo “operación limpieza” y usuarios buscando explicación a lo inexplicable.

Ante esta situación, algunos recintos han decidido pasar al "modo vigilancia reforzada" para intentar frenar estos episodios antes de que ocurran. Más ojos en la piscina, más control en los accesos y, en definitiva, menos margen para el "sabotaje veraniego".

En el caso de la piscina del Club Labradores, en Sevilla, el cambio parece haber funcionado. Según explican desde el propio club a Antena 3 Noticias, desde la incorporación de seguridad privada no se ha registrado ningún nuevo incidente. Allí ahora trabajan tres vigilantes de una empresa de seguridad privada, encargados de supervisar los jardines y las instalaciones, reforzando así la vigilancia habitual del club.

El refuerzo llegó el 30 de junio y, desde entonces, todo ha ido en calma. Y no es un dato menor: la piscina abrió el 30 de mayo y, antes de este cambio, tuvo que cerrar hasta en seis ocasiones, con parones de unas cuatro horas cada vez para dejar el agua como nueva.

Entre cloro, limpieza y paciencia infinita del personal, la situación parece haberse estabilizado. Por ahora, la vigilancia extra está funcionando como efecto disuasorio… o como ese “te estamos mirando” que parece haber devuelto la tranquilidad al recinto.

En cualquier caso, el objetivo sigue siendo el de siempre: que la única preocupación del verano sea elegir si te metes al agua o te quedas a la sombra. Porque, aunque el nombre suene a chiste, el “reto marrón” no tiene ninguna gracia para quienes lo sufren en primera persona.

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