Las listas de espera de la dependencia podrían reducirse casi a la mitad antes de 2028

La lista de espera de la dependencia podría reducirse casi a la mitad en apenas año y medio. Esta es la previsión con la que trabaja el Ministerio de Derechos Sociales después de que se haya aprobado el nuevo modelo de financiación del sistema, que incrementa así la aportación del Estado a las Comunidades Autónomas y busca acelerar esta atención a las personas dependientes.

Según sus propias estimaciones, al finalizar el año 2027 habrá 71.338 personas menos esperando para poder acceder a una de estas prestaciones, lo que supondría una reducción del 47% respecto a la situación actual. Un descenso que llegaría, además, en un contexto actual en el que estábamos viendo como cada año aumenta el número de solicitudes para incorporarse al sistema.

Pero el objetivo del Ministerio no es solo acortar los tiempos de espera. Derechos Sociales calcula que la nueva financiación permitirá que 416.774 personas más reciban una prestación por dependencia antes de que termine el 2027. En conjunto, el sistema alcanzaría los 2.099.559 beneficiarios, un 25% más que en 2025.

Para lograrlo, el Gobierno ha aprobado una inyección económica de 6.200 millones de euros hasta finales de 2027 que comenzaron a abonarse este mes de julio y suponen, según aseguran desde el Ministerio, duplicar la aportación del Estado que reciben las Comunidades para financiar este sistema de dependencia.

El Ejecutivo defiende que este incremento presupuestario no solo servirá para reducir las listas de espera. También confía en que permita mejorar la calidad de las prestaciones y reforzar las condiciones laborales de todos aquellos profesionales que trabajan en el sector de los cuidados.

Además, el Ministerio sostiene que el impacto de esta medida irá más allá del 2027. Las nuevas aportaciones quedan incorporadas de forma estructural al sistema y, al estar blindadas por ley, las Comunidades Autónomas seguirán recibiendo esa financiación en los próximos ejercicios para consolidar la reducción de las listas de espera, y ampliar así, la cobertura de la dependencia.

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