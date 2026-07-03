Muere un trabajador tras caer al vacío desde una plataforma en Sevilla

Un trabajados ha fallecido este viernes en Villamanrique de la Condesa, Sevilla tras caer al vacío desde una plataforma en la que realizaba labores de poda. Emergencias 112 recibió el aviso de un hombre que se había caído cuando estaba podando desde una gran altura. El hombre realizaba el mantenimiento de la casa de palacio situada en la calle Sor María del Coro a las 09:30 horas.

Al parecer, la canasta elevadora de la máquina que estaba usando para las labores de jardinería, se desprendió y cayó al patio de la vivienda causando la muerte en el acto del hombre. El 112 ha activado a los servicios sanitarios y a Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Tercera muerte en una semana

Otro trabajador en Sevilla falleció este miércoles tras caer desde una altura de diez metros cuando se hallaba en una obra de la Calle Dormitorio de Sevilla capital. Varias llamadas alertaban entonces de la caída de un trabajador desde un andamio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.

Se trata del tercer accidente laboral en una misma jornada, puesto que en torno al mediodía, el 112 recibía otro aviso en relación con un hombre que había quedado atrapado por su tractor cuando trabajaba en una finca localizada a la altura del kilómetro 475 de la A-4, en el término municipal de Fuentes de Andalucía.

Muere en Ciudad Real otro trabajador

Un hombre de 42 años ha fallecido esta madrugada en Miguelturra, Ciudad Real tras precipitarse desde el tejado de una nave de una lavandería industrial situada en la calle Curtidores, a una altura aproximada de cinco metros.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido pasadas las 2.15 horas. Hasta el lugar se han desplazado un médico de urgencias y una UVI móvil, que han intentado reanimar al hombre sin éxito. También han intervenido agentes de la Policía Local de Miguelturra y de la Guardia Civil.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ciudad Real acumulaba 1.237 accidentes laborales con baja al cierre del primer trimestre, tanto en jornada como in itinere.

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