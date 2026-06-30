Declaran los excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic: "Estaba bloqueado, afectado y en estado de shock"

Esta mañana, los excursionistas que prestaron ayuda a Jonathan Andic tras la caída de su padre, Isak Andic, en una zona de montaña de Collbató, han declarado ante la jueza que instruye la investigación en Martorell sobre lo ocurrido el 14 de diciembre de 2024.

Durante su comparecencia como testigos, uno de ellos ha asegurado que encontró a Jonathan Andic en un evidente estado de conmoción. Según fuentes judiciales, describió al hijo mayor del fundador de Mango como una persona "bloqueada" y en "estado de shock" en los instantes posteriores al accidente, visiblemente afectado.

Los dos senderistas explicaron que coincidieron con Jonathan mientras este mantenía una conversación telefónica con el servicio de emergencias 112. En esa llamada relataba que “caminaba unos metros por delante de su padre cuando escuchó un desprendimiento de piedras”, momento en el que se produjo la caída mortal.

Uno de los testigos también colaboró con los equipos de rescate proporcionando la ubicación exacta del lugar del accidente para facilitar la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, acompañó a Jonathan Andic durante unos diez minutos hasta un aparcamiento próximo, donde poco después llegaron los Bomberos.

Tras comprobar que ya estaba siendo atendido, continuaron con la ruta que realizaban por la zona. Uno de ellos reconoce que no considera este camino “peligroso”, pero añade que, el punto por donde cayó Andic padre es el único desprovisto de árboles y “si te resbalas, caes al vacío”, ha comentado. Los excursionistas no declararon en sede policial, pero sí que lo han hecho hoy a petición de la jueza la semana pasada.

No han sido los únicos en declarar. La larga jornada de declaraciones (más de 10 horas), ha reunido además a otros testigos considerados relevantes para la investigación. Entre ellos, la terapeuta de la familia Andic, la hermana de esta profesional y la pareja del empresario, quienes también han comparecido a lo largo de la mañana y tarde ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell.

La magistrada continúa practicando diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del empresario. Una de las líneas de investigación se centra en el posible papel de la terapeuta vinculada a la familia, una testigo que ha declarado este mediodía durante más de dos horas y media, pero no ha trascendido su contenido. Al no estar colegiada en España, no se ha podido acoger al secreto profesional. A continuación, lo ha hecho su hermana, y por último, la pareja de Isak Andic, quien también ha prestado declaración durante más de dos horas.

El próximo viernes será el turno de otros tres testigos más: las hermanas de Jonatan y otro terapeuta familiar. No será hasta después de verano cuando la jueza cite, posiblemente, a más personas del entorno o de la investigación.

En el procedimiento se investiga a Jonathan Andic por un presunto delito de homicidio, mientras la instructora trata de determinar si existió algún tipo de intervención o influencia de terceras personas en los hechos.