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Muere una mujer de 71 años por un golpe de calor en Sevilla durante la ola de altas temperaturas

La víctima falleció en el interior de su vivienda, en Sanlúcar la Mayor, y se convierte en la segunda muerte por golpe de calor registrada en Andalucía desde el inicio de la temporada.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Una mujer de 71 años ha fallecido en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) como consecuencia de un golpe de calor, según ha informado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La víctima murió tras permanecer expuesta a las altas temperaturas en el interior de su vivienda y presentaba antecedentes personales considerados factores de riesgo dentro del Protocolo andaluz frente a los efectos del calor sobre la salud.

Con este fallecimiento, Andalucía suma dos muertes por golpe de calor desde el comienzo de la temporada de altas temperaturas.

Ocho ingresos por golpe de calor

Los datos facilitados por la Junta reflejan que, desde el inicio del dispositivo de vigilancia, se han contabilizado 800 urgencias relacionadas con las altas temperaturas. De ellas, 564 fueron atendidas en Atención Primaria y otras 236 en hospitales.

Además, ocho personas han requerido ingreso hospitalario por golpes de calor. Cuatro continúan hospitalizadas y dos han fallecido.

Ante la previsión de temperaturas extremas, la Junta mantiene activado hasta el próximo 30 de septiembre el Protocolo andaluz de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud. La medida cobra especial importancia durante la ola de calor que afecta a Andalucía desde este viernes y que se prolongará, al menos, hasta el martes.

Los colectivos con mayor riesgo

Las autoridades sanitarias recuerdan que las personas mayores de 65 años, los pacientes con enfermedades crónicas, quienes toman determinados medicamentos, los menores de cuatro años y las personas con dificultades para adaptarse al calor forman parte de los grupos más vulnerables.

También advierten del riesgo para quienes viven solos, las personas sin hogar, los trabajadores expuestos al sol o quienes realizan actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura.

Para reducir el impacto del calor, la Consejería recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar, mantener una hidratación constante y priorizar el consumo de frutas y verduras. Asimismo, aconseja moderar el esfuerzo físico en el exterior y evitar la exposición directa al sol de los bebés menores de seis meses.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), desde el inicio de la temporada se han registrado 75 fallecimientos atribuibles a los efectos del calor en Andalucía y 1.274 en el conjunto de España. La mayoría correspondían a personas con patologías previas graves o crónicas.

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