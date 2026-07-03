Detenido en Bilbao el hombre que amenazaba con un cuchillo a dependientas de comercios de Santutxu

La Ertzaintza detuvo ayer, 2 de julio, en Bilbao a un hombre de 33 años de origen latinoamericano como presunto autor de varios robos con violencia e intimidación ocurridos en comercios del barrio de Santutxu. Según la investigación, el sospechoso actuaba siempre siguiendo un patrón muy similar: elegía establecimientos en los que únicamente había mujeres, las amenazaba con un cuchillo, se llevaba el dinero, tanto del local como de las trabajadoras y, antes de abandonar el lugar, les obligaba a desnudarse de cintura para arriba y a encerrarse en el baño para así impedir que pudieran pedir ayuda.

La investigación comenzó el pasado 13 de junio, después de que una hostelera denunciara un violento atraco ocurrido a primera hora de la mañana, antes de la apertura del establecimiento. En el interior del local se encontraban la propietaria y una amiga, de 42 y 38 años, cuando el hombre entró, cogió un cuchillo jamonero que había en el fregadero y golpeó a una de ellas antes de amenazarlas con el arma. Cogió el dinero de la caja registradora y de los bolsos de las trabajadoras, las obligó a desnudarse el torso y quitarse el calzado, y las encerró en el baño bajo la amenaza de no salir hasta que hubiera abandonado el lugar.

Las pesquisas permitieron relacionar este asalto con otro cometido tres días antes, el 10 de junio, en una frutería del mismo barrio. En este caso, el presunto autor también intimidó a la propietaria del establecimiento, robó la caja registradora y la retuvo contra su voluntad en el baño tras obligarla igualmente a desnudarse parcialmente.

Posteriormente, los investigadores tuvieron conocimiento de un tercer robo con violencia, denunciado ante la Policía Municipal de Bilbao, ocurrido el 3 de junio en otro comercio de la misma zona. Los tres asaltos se produjeron en un radio aproximado de 250 metros y presentaban un modus operandi prácticamente idéntico, tanto en la forma de actuar como en la manera de abandonar el lugar, lo que llevó a los agentes a concluir que el autor era conocedor de la zona.

La Ertzaintza destaca que el sospechoso actuaba con un elevado grado de violencia y que, además del robo, denigraba a sus víctimas. Durante la investigación consiguió identificar al presunto autor, que contaba con antecedentes policiales por delitos contra las personas, entre ellos, robos con violencia e intimidación.

Además, los agentes comprobaron que el pasado 23 de junio el hombre ya había sido detenido por la Policía Municipal de Bilbao por un presunto apuñalamiento en el abdomen a otro varón.

Finalmente, ayer por la mañana, los investigadores localizaron al sospechoso en Bilbao y procedieron a su detención por, al menos, dos delitos de robo con violencia e intimidación. El arrestado permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer por completo su posible implicación en el tercer atraco y determinar si pudiera estar relacionado con otros hechos similares.

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