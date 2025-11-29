La manifestación 'Mazón a presó' exige al expresident que deje el acta de diputado y se someta a la justicia

La manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por más de 200 entidades sociales, recorre este sábado las calles del centro de la ciudad de Valencia para reclamar que el expresidente deje su acta de diputado y se someta a la justicia. Además, piden que haya "un reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia de la DANA que costó la vida a 229 personas.

Los portavoces de las principales asociaciones de víctimas han asegurado que no pararán "hasta que consigamos saber la verdad". Así lo han declarado minutos antes del comienzo de la protesta, que ha partido en la confluencia de las calles de las Barcas y Poeta Querol. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha informado de que han participado más de 2.000 personas en la manifestación.

Los manifestantes han marchado tras una pancarta con el lema 'Mazón a presó' y portaban muchas otras, entre las que destacaban mensajes como 'Consell dimisión', 'Menos mentiras y más justicia' o 'No son muertos, son asesinatos'.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha remarcado que Mazón "no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta, y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria, perdiendo así una oportunidad, jugándosela todo a una, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

Del mismo modo, Álvarez ha recordado que de momento se mantiene el mismo Consell y ha emplazado a ver los posibles cambios que introduzca el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca.

En este punto, le ha advertido de que mantener al portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, "no es ningún puente de diálogo porque fue la persona que el día que Mazón acudió voluntariamente a Les Corts", les dijo que eran "víctimas VIP y con derecho a roce". Para la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ese detalle "no pudo ser más miserable" y asegura que no lo olvidarán "jamás".

Álvarez reconoce que "las formas" de Pérez Llorca son "mejores y no es chulesco como el anterior", refiriéndose a Carlos Mazón. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA no confía en Pérez Llorca por ir de "la mano de quien va" y ha reiterado al nuevo dirigente que no aceptarán "brindis al sol".

Por otra parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha aseverado que hay que continuar con la movilización en la calle porque "no se han asumido todas las responsabilidades" y lo que exigen es que Mazón "deje el acta de diputado y vaya directamente al juzgado".

En la misma línea, Toñi García, que perdió a su hija y marido en la barrancada, ha detallado que estarán manifestándose hasta que consigan "saber la verdad que vamos conociendo con cuentagotas". Asegura que "siguen mintiendo" y quieren saber "la verdad", quieren "justicia" y, sobre todo, "reparación para todos nuestros fallecidos".

También Noelia Pascual, portavoz de la Asociación de Damnificados Horta Sud, ha recalcado que seguirán "acompañando a los familiares de los fallecidos y estar al lado de los supervivientes en esta carrera de fondo tan dura, pidiendo justicia y reconstrucción". De la misma manera, detalla que "estamos igual que al principio" y no se ha "hecho nada en reconstrucción y ayudas".

En el manifiesto del final de la marcha, los convocantes se han congratulado por haber "hecho dimitir" a Mazón, pero han lamentado que este "siga mintiendo" en sus intervenciones públicas y que solo "se sepa lo que pasó a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa".

Asimismo, han detallado que el nuevo gobierno de Pérez Llorca es continuista "de las políticas que niegan el cambio climático, ignoran los informes científicos y promueven la especulación y la construcción desmesurada, dejando más expuesta a la población", al tiempo que han denunciado que "todavía hay colegios que no han recuperado la normalidad y faltan viviendas para los afectados".

