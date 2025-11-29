Encuentran un cadáver en el interior de una vivienda incendiada en Granada

Este sábado, los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 83 años, en una vivienda donde se ha producido un incendio en Granada capital.

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, los hechos han tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este sábado, en una vivienda de la calle Guinea, cuando los vecinos han llamado al 112 tras ver salir mucho humo por las ventanas.

Minutos después, se han desplazado hasta el lugar del incendio los bomberos, y al llegar se han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 83 años. Según han confirmado fuentes policiales a EFE, no se han apreciado signos de violencia en el fallecido, que padecía, al parecer, síndrome de Diógenes. Los sanitarios desplazados solo han podido confirmar el fallecimiento, sin que haya sido posible realizar maniobras de reanimación.

La Policía Nacional, por su parte, ha informado de la activación del protocolo judicial, que incluye el levantamiento del cadáver y la instrucción de las primeras diligencias para esclarecer las causas del incendio y las circunstancias del fallecimiento.

Rescatan a un perro con vida

Durante la intervención, los efectivos del servicio de extinción de incendios y salvamento también han logrado rescatar con vida a un perro que se encontraba en el interior de la vivienda siniestrada. El animal ha sido puesto a salvo y atendido en el lugar del incendio.

Tras la extinción de las llamas, los bomberos han realizado una evaluación estructural del edificio, y han optado por precintarla ante el riesgo de colapso estructural.

Tres heridos graves en un incendio en Caldes de Montbui

Este viernes tenía lugar una explosión en una planta de reciclaje en Caldes de Montbui, en Barcelona, que dejaba tres heridos graves en el incendio.

El aviso del siniestro tenía lugar cerca de las 7:12 horas de la mañana y a las 9:03 horas ya lo daban por controlado, dejando tres heridos que fueron trasladados al hospital Vall d' Hebron de la capital catalana, según informaba el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron ocho ambulancias, un helicóptero medicalizado y el equipo conjunto de SEM-Bomberos.

Dos hermanas mueren salvando a su padre en un incendio

Este jueves, durante el Día de Acción de Gracias, dos hijas murieron intentando salvar a su padre de las llamas en Nueva Jersey. Frantzia, de 49 años y Pojanee, de 42, perdían la vida alcanzadas por las llamas mientras sacaban a su padre de su casa, ubicada en Mosswood Avenue.

El padre logró salir ileso de las llamas, junto a otras seis personas que también se encontraban en el interior del domicilio. El incendio se originó cerca de las 5:00 horas de la madrugada, y aproximadamente una hora después, las dos mujeres fueron declaradas muertas, tal y como afirman fuentes fiscales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com