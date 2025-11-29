Detenido el hombre acusado de agredir sexualmente a dos activistas de Femen en un acto en honor a Franco

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de dos activistas de Femen, que denunciaron haber sido agredidas sexualmente durante un acto el pasado 20 de noviembre, en la puerta de la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid.

En dicha iglesia, ubicada en el número 88 de la calle Velázquez, se encontraba la familia de Francisco Franco y su fundación celebrando una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Al finalizar el evento, en la misma puerta del templo, se encontraban las dos mujeres con el torso descubierto y con mensajes antifascistas escritos sobre su cuerpo, en los que se podía leer: "Fascismo legal, vergüenza nacional y al fascismo, ni honor ni gloria", y en ese mismo lugar, se encontraba un hombre que portaba una bandera preconstitucional y tocó los pechos a las dos mujeres. Las activistas decían: "Señor, que no toque, que no toque". La prensa que seguía el acto, pudo capturar el momento.

Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid este sábado, el arresto del presunto agresor ha tenido lugar después de que ambas mujeres denunciaran por lo ocurrido, y han reiterado "su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones".

Ana Redondo, crítica con la situación

Tras lo ocurrido, se ha querido pronunciar la ministra de Igualdad, Ana Redondo en su red social X, en la que ha subrayado: "Cómo de impune se tiene que sentir para agredir a dos mujeres delante de las cámaras. Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada, pero la sociedad en general sí y ya no consentimos que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador. Nuestro cuerpos son nuestros".

Otras agresiones sexuales

Este jueves 27 de noviembre tenía lugar otra detención a un hombre de 29 años, acusado de haber agredido sexualmente a su sobrina de 9 años en Palma.

Un arresto que tuvo lugar después de que la pequeña relatara lo que estaba sufriendo en un acto que su colegio organizó por el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. En dicho acto, la niña contó que su tío "le habría agredido sexualmente" de forma repetida desde el pasado verano. Tras esto, los maestros contactaron inmediatamente con los padres de la menor para contarles lo ocurrido.

Un día después, su madre acudía al hospital de Son Espases, que fue el encargado de alertar al juzgado de guardia tras el examen que un pediatra le hizo a la menor. Además, el hospital avisó a la Policía Nacional de que la progenitora de la menor, pretendía denunciar.

Poco después, los Agentes de la Unidad Familiar y Mujer detuvieron al tío de la menor acusado de haberla agredido sexualmente, y mantienen abierta la investigación.

