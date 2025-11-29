Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre mientras realizaba tareas de limpieza en zonas afectadas por la DANA en Casinos, Valencia

El operario, de 56 años, estaba realizando movimientos de maquinaria para el empuje y la nivelación del terreno cuando quedó atrapado entre dos máquinas de gran tonelaje.

Vistas de la reconstrucci&oacute;n de Picanya un a&ntilde;o despu&eacute;s de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025

Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025EUROPA PRESS

Paula Hidalgo
Publicado:

Un hombre de 56 años murió durante la mañana del pasado viernes mientras estaba realizando tareas de limpieza en una zona afectada por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024. Según informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Conselleria de Medio Ambiente y recoge Europa Press, fue en el término municipal de Casinos (Valencia), cuando el hombre sufrió un accidente al realizar movimientos de maquinaria una vez finalizó las labores que le habían encomendado.

Un año después, esa zona aún presenta grandes acumulaciones de lodo y residuos, y el fallecido, un trabajador de una empresa subcontratada por Tragsa, fue encargado para el empuje y nivelación del terreno. Para ello, empleó dos bulldozer de gran tonelaje, pero desafortunadamente acabó atrapado de forma repentina. Sus compañeros trataron de liberarlo de inmediato, y uno de ellos lo trasladó en su vehículo particular hasta el centro de salud de Casinos además de activar una unidad medicalizada del SAMU. Sin embargo, cuando los servicios sanitarios llegaron al ambulatorio solo pudieron confirmar la muerte del operario.

Se ha abierto una investigación

Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar del accidente y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, la cual está llevando a cabo el equipo técnico de la Policía Judicial de Llíria (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La empresa Tragsa (Empresa de Transformación Agraria) es la encargada de llevar a cabo las labores de reconstrucción para diferentes administraciones, según explica la Conselleria de Medio Ambiente. En el caso de la Generalitat, tiene encomendada la rehabilitación de caminos en el marco de las actuaciones para recuperar las infraestructuras de prevención de incendios.

Según indican medios locales, los sindicatos llevan tiempo alertando de las duras condiciones ante terrenos terrenos inestables, maquinaria pesada, presión por avanzar en los plazos y, en ocasiones, falta de coordinación entre las diferentes empresas y administraciones implicadas.

