Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Zamora

En libertad con cargos de homicidio imprudente los padres del bebé de tres meses hallado muerto en su casa de Toro, Zamora

La autopsia se realizó la mañana del lunes y este martes han pasado a disposición judicial.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El pasado domingo, los servicios de emergencia recibieron la alerta de que un bebé de tres meses había muerto en la localidad zamorana de Toro. Rápidamente se desplazaron hasta el domicilio donde un familiar, a cargo de la víctima, les comunicó que había muerto durante la noche por causas desconocidas.

Ante ello se activó la comisión judicial, integrada por el juez de guardia y el médico forense, junto con efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, quienes iniciaron la investigación para aclarar las circunstancias del fallecimiento del bebé del menor.

Casi tres horas después de la llegada de los servicios de emergencia, se produjo el levantamiento del cadáver y después de la inspección ocular a la vivienda, la jueza del Tribunal de Instancia de Toro que se ha hecho cargo de las diligencias ordenó la detención de los padres

En libertad con cargos

Ambos progenitores permanecen detenidos hasta los resultados de la autopsia, realizada el pasado lunes. Este martes ambos han pasado a disposición judicial donde el Tribunal de Instancia de Toro los ha dejado en libertad con cargos como supuestos autores de un delito de homicidio imprudente.

Las diligencias y la investigación judicial están por el momento declaradas secretas, por lo que no se conocen más detalles de las circunstancias del fallecimiento de la bebé.

En un baño portátil

En el festival de música Electric Forest, un trabajador de mantenimiento encontró el cuerpo sin vida de un bebé de menos de un mes en el interior de uno de los baños portátiles. El informe preliminar determinó que se trataba de un neotato y que había nacido con vida.

La Policía Estatal de Michigan y a la oficina del FBI en Detroit ofrecían una recompensa de 15.000 dólares a quienes aportaran información. Aunque días después del suceso recibieron una pista sobre una mujer que había asistido al festival.

Sin embargo, la mujer fue entrevista, colaborando en todo momento, quedan descartada como sospechosa, tal y como informaron CBS News y New York Post. Hasta el momento, los investigadores no han logrado identificar a los padres del recién nacido, así como detener a alguien.

Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su pareja en un posible caso de violencia de género en Marbella, Málaga

La Policía Nacional en Málaga, en una imagen de archivo.

Publicidad

Sociedad

Sacerdote con sotana y rosario

La llamada de un falso párroco al Obispado de Ávila alerta de un intento de estafa por el incendio de Burgohondo

Imagen de un tiburón azul

Graban el intento de apareamiento de dos tiburones azules, un fenómeno nunca visto en el Mediterráneo: "Es un sueño"

Imagen de la carretera que separa Beilás de Lalín

Beilás, una aldea gallega dividida por la línea del eclipse

Antena 3 Noticias
Crisis migratoria

Las mafias presentes en Ceuta se lucran a costa de la desesperación de los migrantes

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Zamora

En libertad con cargos de homicidio imprudente los padres del bebé de tres meses hallado muerto en su casa de Toro, Zamora

Mónica García aplaude la respuesta "encomiable" y "sin colapso" de la sanidad ceutí a la llegada de migrantes
SANIDAD

La ministra de Sanidad ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de El Bierzo, en León

La ministra de Sanidad Mónica García participó en las maniobras de reanimación de un hombre que sufrió un ahogamiento en una piscina natural de León. Gracias a su intervención y a la de otras personas presentes, el bañista pudo recuperar la consciencia y fue trasladado al Hospital de León.

Imagen de un gibón en un zoo
Eclipse solar

¿Qué hacen los animales durante un eclipse? Varios zoos harán seguimiento

Lobos, elefantes, rinocerontes, chimpancés y orangutanes estarán entre los animales monitorizados.

Cae en Gran Canaria una organización criminal que explotaba sexualmente a menores subsaharianas tuteladas

Cae en Gran Canaria una organización criminal que explotaba sexualmente a menores subsaharianas tuteladas

David Bisbal

David Bisbal vive desde su hotel en Bogotá el terremoto de Colombia: "Fue un poco de pánico al principio"

Un helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, a 11 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio forestal iniciado este lunes, 10 de agosto, en el término municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca), continúa avanzando este martes, con unas 3.500 hectáreas quemadas y un total de 156 personas evacuadas. Esta mañana se ha ordenado el desalojo de Bailo, Alastuey y Larués. 11 AGOSTO 2026 Verónica...

El fuego en Huesca arrasa miles de hectáreas y obliga a evacuar a más de 400 personas

Publicidad