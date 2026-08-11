En libertad con cargos de homicidio imprudente los padres del bebé de tres meses hallado muerto en su casa de Toro, Zamora

El pasado domingo, los servicios de emergencia recibieron la alerta de que un bebé de tres meses había muerto en la localidad zamorana de Toro. Rápidamente se desplazaron hasta el domicilio donde un familiar, a cargo de la víctima, les comunicó que había muerto durante la noche por causas desconocidas.

Ante ello se activó la comisión judicial, integrada por el juez de guardia y el médico forense, junto con efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, quienes iniciaron la investigación para aclarar las circunstancias del fallecimiento del bebé del menor.

Casi tres horas después de la llegada de los servicios de emergencia, se produjo el levantamiento del cadáver y después de la inspección ocular a la vivienda, la jueza del Tribunal de Instancia de Toro que se ha hecho cargo de las diligencias ordenó la detención de los padres

En libertad con cargos

Ambos progenitores permanecen detenidos hasta los resultados de la autopsia, realizada el pasado lunes. Este martes ambos han pasado a disposición judicial donde el Tribunal de Instancia de Toro los ha dejado en libertad con cargos como supuestos autores de un delito de homicidio imprudente.

Las diligencias y la investigación judicial están por el momento declaradas secretas, por lo que no se conocen más detalles de las circunstancias del fallecimiento de la bebé.

En un baño portátil

En el festival de música Electric Forest, un trabajador de mantenimiento encontró el cuerpo sin vida de un bebé de menos de un mes en el interior de uno de los baños portátiles. El informe preliminar determinó que se trataba de un neotato y que había nacido con vida.

La Policía Estatal de Michigan y a la oficina del FBI en Detroit ofrecían una recompensa de 15.000 dólares a quienes aportaran información. Aunque días después del suceso recibieron una pista sobre una mujer que había asistido al festival.

Sin embargo, la mujer fue entrevista, colaborando en todo momento, quedan descartada como sospechosa, tal y como informaron CBS News y New York Post. Hasta el momento, los investigadores no han logrado identificar a los padres del recién nacido, así como detener a alguien.