La madre de los 5 bebés muertos en un domicilio en Francia presentaba un trastorno de negación del embarazo

Las autoridades francesas han detenido a la madre de familia que vive en el domicilio donde fueron encontrados los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos en la ciudad francesa de Orange (sureste), informó este miércoles la Fiscalía de Carpentras a medios locales.

Los restos han sido encontrados después de que la detenida diera luz el pasado domingo a un bebé sano, un parto que sucedió en su casa y después de una gestación detectada de manera muy tardía por un fenómeno de negación del embarazo.

Su marido, preocupado por el trastorno de la mujer, registró la casa y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó a las autoridades. Además, ambos cuentan con otros dos hijos de ocho y doce años.

Los detalles de las autopsias a los restos humanos encontrados en la casa aún no han sido desvelados.

Este suceso evoca otros casos en Francia como el de una mujer detenida en febrero en Alto Saona tras el descubrimiento de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en circunstancias similares en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

En 2015, una mujer francesa llamada fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal detectase una alteración de su capacidad de discernimiento.

La mujer se negaba a enseñar las cajas a su marido

Según informaba el medio 'Le Parisien', al acudir la mujer al hospital para el parto del pasado domingo, el marido no se encontraba con ella y acudió a casa para revisar unas cajas de cartón después de que ambos discutiesen días antes por ver el contenido que había dentro. La mujer se negaba a ello.

El marido, aprovechando que la mujer acudió al hospital, decidió abrir las cajas y encontró lo que nunca se esperaría, un cadáver en descomposición.

Las causas de la tragedia aún se encuentran bajo investigación policial. No obstante, está previsto que este miércoles se lleven a cabo las autopsias para esclarecer las circunstancias de las muertes de los bebés.