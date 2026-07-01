Encuentran a un bebé muerto en el interior de un baño portátil en un festival de música

Un estremecedor hallazgo ha conmocionado al estado norteamericano de Michigan después de que un trabajador de mantenimiento descubriera el cuerpo sin vida de un bebé de menos de un mes en el interior de un baño portátil en el festival de música Electric Forest.

El descubrimiento tuvo lugar durante la mañana del domingo, en la última jornada del multitudinario evento que año tras año convoca a decenas de miles de asistentes en una zona rural. La Policía Estatal de Michigan confirmó que los restos fueron encontrados por un trabajador que realizaba servicios sanitarios y tareas rutinarias de limpieza.

Por el momento, los investigadores no han revelado la causa de la muerte ni el sexo del bebé y los esfuerzos policiales se centran ahora en encontrar a los padres, tutores o cualquier persona que pudiera estar vinculada con el menor.

El teniente Pat Agema, de la Policía Estatal de Michigan, informó que la autopsia se completó el lunes pasado. Sin embargo, los resultados finales están siendo analizados por los peritos antes de ser difundidos de manera oficial a la prensa y al público. "La policía proporcionará actualizaciones una vez que los investigadores revisen esos resultados", declaró Agema. Asimismo, el oficial aclaró el martes que, por el momento, el caso no ha sido clasificado formalmente como un homicidio.

Los organizadores del Electric Forest manifestaron su pesar ante la noticia y solicitaron la colaboración de los asistentes a través de una publicación oficial, en la que animaron a brindar cualquier dato que resulte de relevancia para la causa.

"Nos causa mucho dolor tener que compartir con ustedes esta difícil noticia", expresaron los responsables del festival. En el mismo texto, solicitaron a la comunidad del evento "ayudar de cualquier manera" para esclarecer lo ocurrido.

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