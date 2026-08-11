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Noticias de hoy, martes 11 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 11 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, martes 11 de agosto de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La situación en Ceuta, los incendios en España o el terremoto en Colombia, entre las noticias más destacadas de este martes 11 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

Cientos de ellos han vuelto a concentrarse frente a la Jefatura Superior de Policía para completar los trámites de registro, un proceso que avanza mientras muchos siguen sin alojamiento.

Las aglomeraciones han provocado nuevos momentos de tensión. Los agentes han tratado de organizar a los menores ante los empujones y las dificultades para mantener despejado el acceso a las dependencias policiales. La situación ha obligado a militares del Ejército a colaborar con la Policía para contener a quienes esperaban en el exterior.

Incendio Niebla

El fuego continúa avanzando en Niebla, Huelva, debido al viento y a las altas temperaturas. El incendio ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 800 personas.

En Castellón, también ha sido evacuada la población de El Catí. Además, el viento ha empeorado dos incendios en Segovia. Uno de ellos, situado en Navas de Riofrío, amenaza al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Terremoto Colombia

Colombia afronta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país y que deja, de forma provisional, 132 muertos y cientos de heridos. Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más afectadas por un seísmo que ha provocado derrumbes, daños en infraestructuras y el despliegue de los servicios de emergencia.

El epicentro se ha localizado en San José del Palmar. En Cali, al menos una veintena de edificios han colapsado y los equipos de rescate trabajan para localizar a las personas que continúan atrapadas. Los hospitales reciben a los heridos mientras algunas instalaciones sanitarias también han sufrido daños.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El Ejército ayuda a la Policía ante las aglomeraciones de cientos de menores en Ceuta que esperan para registrarse

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10/08/2026

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Sociedad

Incendio en Niebla, Huelva

El incendio de Niebla, en Huelva, ha calcinado más de 20.000 hectáreas

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, martes 11 de agosto de 2026

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10/08/2026

El Ejército ayuda a la Policía ante las aglomeraciones de cientos de menores en Ceuta que esperan para registrarse

Efemérides de hoy 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 11 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 11 de agosto?

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores
CRISIS MIGRATORIA

El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y a 1.400 los menores registrados, señalando el reagrupamiento familiar como prioridad

Imagen de un eclipse solar
Eclipse

Villalibado, de pueblo fantasma a ser elegido por la NASA el mejor balcón del mundo para ver el eclipse

La NASA revoluciona Villalibado, un pueblo abandonado de Burgos para montar el observatorio astronómico desde donde retransmitirá en directo el eclipse del 12 de agosto.

Memoria en recuerdo de Laura, Guardia Civil asesinada
LLANES

El guardia civil que mató a su mujer en Llanes le rompió dos dientes en 2019 y le pisoteó la cabeza, pero no entró en prisión

A la mujer le denegaron la orden de alejamiento que pidió en diciembre y le rechazaron mantener su dispositivo telemático de protección.

Militares y policía en Ceuta

Defensa cancela los permisos de cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a una nueva entrada masiva

Incendio en Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla alcanza ya las 20.000 hectáreas y podría prolongarse durante días

Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena

Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena

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