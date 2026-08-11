Noticias de hoy, martes 11 de agosto de 2026

La situación en Ceuta, los incendios en España o el terremoto en Colombia, entre las noticias más destacadas de este martes 11 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

Cientos de ellos han vuelto a concentrarse frente a la Jefatura Superior de Policía para completar los trámites de registro, un proceso que avanza mientras muchos siguen sin alojamiento.

Las aglomeraciones han provocado nuevos momentos de tensión. Los agentes han tratado de organizar a los menores ante los empujones y las dificultades para mantener despejado el acceso a las dependencias policiales. La situación ha obligado a militares del Ejército a colaborar con la Policía para contener a quienes esperaban en el exterior.

Incendio Niebla

El fuego continúa avanzando en Niebla, Huelva, debido al viento y a las altas temperaturas. El incendio ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 800 personas.

En Castellón, también ha sido evacuada la población de El Catí. Además, el viento ha empeorado dos incendios en Segovia. Uno de ellos, situado en Navas de Riofrío, amenaza al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Terremoto Colombia

Colombia afronta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país y que deja, de forma provisional, 132 muertos y cientos de heridos. Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más afectadas por un seísmo que ha provocado derrumbes, daños en infraestructuras y el despliegue de los servicios de emergencia.

El epicentro se ha localizado en San José del Palmar. En Cali, al menos una veintena de edificios han colapsado y los equipos de rescate trabajan para localizar a las personas que continúan atrapadas. Los hospitales reciben a los heridos mientras algunas instalaciones sanitarias también han sufrido daños.

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