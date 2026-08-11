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La ministra de Sanidad ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de El Bierzo, en León

La ministra de Sanidad Mónica García participó en las maniobras de reanimación de un hombre que sufrió un ahogamiento en una piscina natural de León. Gracias a su intervención y a la de otras personas presentes, el bañista pudo recuperar la consciencia y fue trasladado al Hospital de León.

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Paula Hidalgo
Publicado:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ocupa titulares por una noticia que va más allá del Ejecutivo. Las propias fuentes de su Ministerio han confirmado que la ministra participó en las maniobras de reanimación de un hombre de unos 75 años que quedó inconsciente mientras se bañaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo, en León. Allí se encontraba Mónica García disfrutando de unos días de descanso, y su intervención junto con la de otras personas que también estaban en el lugar, permitieron que el hombre recuperara la consciencia.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde, en la playa fluvial del río Burbia. Varias personas llamaron al servicio de emergencias 112 de Castilla y León para alertar de que un hombre había sufrido un ahogamiento.

Según explicaron los testigos, el bañista se encontraba inconsciente y presentaba la piel amoratada. Entre las personas que acudieron rápidamente a auxiliarle estaba Mónica García, que participó junto a las presentes en las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Recuperó la consciencia tras las maniobras de reanimación

Las técnicas de RCP surtieron efecto, pues el hombre pudo recuperar finalmente la consciencia. Hasta el lugar se desplazó posteriormente un helicóptero de Emergencias Sanitarias de Sacyl, y el hombre fue trasladado hasta el Hospital de León, donde quedó ingresado. Por el momento, el Servicio de Emergencias 112 no ha facilitado más información sobre su evolución.

Según han confirmado vecinos de El Bierzo, la ministra suele escoger la zona durante las vacaciones de verano para poder descansar unos días.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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