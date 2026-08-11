El incendio de Niebla, en Huelva, ha calcinado más de 20.000 hectáreas

Los equipos de extinción han trabajado durante toda la noche para intentar controlar el incendio declarado el jueves en Niebla, Huelva que ya ha afectado a más de 20.000 hectáreas. Los trabajos han sido complicados debido a las adversidades meteorológicas. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha calificado el trabajo de los equipos de extinción: “Lo más importante es que no hayamos empeorado aún más, a pesar de que el incendio ha hecho todo lo posible por empeorarlo.

En Sevilla ha afectado a 300 personas

La localidad de El Madroño, en Sevilla ha sido desalojada por la cercanía de las llamas, afectando a 300 personas. En total, teniendo en cuenta las localidades de Huelva, 800 personas han sido evacuadas de sus casas por la Guardia Civil.

Otras ciento veinte personas han sido evacuadas en Huesca. La consejera de Presidencia de Aragón ha anunciado el desalojo de 4 municipios y que “además hay otras 3 localidades que están en alerta”. Más de doscientos efectivos siguen trabajando sobre el terreno, en un incendio que ya ha calcinado más de 3.500 hectáreas.

Los vecinos se sienten abandonados

En Segovia, varios vecinos han pasado la noche en el aparcamiento de una gasolinera. Aseguran que nadie se ha preocupado por ellos: “Hombre pues después de catorce o quince horas estamos agotados. Aquí ni agua, ni baño, ni comida, ni nada”. Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute siguen desalojados. Más de 150 personas han pasado la noche en varios polideportivos.

Revisan los puntos calientes

En Vegas de Matute varios vecinos han permanecido en sus casas revisando los puntos calientes para evitar que el fuego se reactive y colaborando con los servicios de emergencia ya que, como han relatado los propios vecinos a un equipo de Antena 3 Noticias, el incendio se ha reactivado hasta en dos ocasiones. Por ello, con las propias mangueras de sus casas y las de sus vecinos, han regado la zona durante varias horas.

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