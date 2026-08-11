Cae en Gran Canaria una organización criminal que explotaba sexualmente a menores subsaharianas tuteladas

La Guardia Civil ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal que se dedicaba a captar a menores tuteladas de origen subsahariano para explotarlas sexualmente en España y Francia.

Los detenidos proporcionaban documentación falsa a las niñas, las ayudaban a fugarse de los centros tutelados, y las trasladaba a la península o a Francia con la promesa de conseguirles un trabajo allí. La red se destapó gracias a una de las menores, que consiguió huir de Francia y regresó a España, donde denunció la situación que había vivido. La joven explicó que había abandonado el centro de menores de Gran Canaria, tras asegurarle que tendría trabajo en Francia, pero una vez allí, nada fue como le habían prometido.

La organización criminal asentada en la isla captaba a las menores extranjeras no acompañadas alojadas en distintos centros de acogida, les facilitaba su salida del archipiélago en avión y las trasladaba a territorio peninsular o a Francia, donde algunas de ellas eran sometidas a explotación sexual.

Así estaban organizados

El reparto de funciones dentro de la organización estaba muy claro, unos se encargaban de contactar con las menores o de facilitar el contacto desde los centros de acogida, otros de conseguir la documentación falsificada, otros de la compra de billetes; y por último estaban los encargados de acompañar personalmente a las víctimas al aeropuerto. Y fue ese último paso uno de los elementos clave en la investigación, ya que los agentes detectaron varios viajes de menores de edad con identidades falsas desde el Aeropuerto de Gran Canaria a diferentes destinos. Los detenidos llevaban a las menores al aeropuerto, las acompañaban hasta el control de seguridad y allí controlaban el acceso de las jóvenes a la zona restringida. Así, los investigadores confirmaron que no se trataba de fugas de menores aisladas, sino que formaban parte de una operativa organizada y repetida en el tiempo.

Tras la denuncia de la primera menor, los investigadores detectaron que había otros casos similares de niñas que se fugaban de los centros de acogida sin su documentación y que, más tarde aparecían vinculadas a vuelos a diferentes destinos de España y Francia. El patrón de actuación de la organización era siempre el mismo, aprovechando que las menores no tenían arraigo familiar en España, muchas de ellas no hablaban bien español, y todas deseaban abandonar las islas para poder trabajar, por lo que se encontraban en situación de gran vulnerabilidad.

Cinco detenidos y dos víctimas liberadas

Bajo una falsa apariencia de ayuda, los detenidos les ofrecían salir de los centros tutelados y les facilitaban documentos falsos para poder desplazarse por vía aérea y terrestre. El operativo ha finalizado con cinco personas detenidas, dos víctimas liberadas, y se ha evitado la fuga de otras cuatro menores que iban a abandonar las islas con el mismo modus operandi.

La fase de explotación de la operación fue desarrollada el pasado 29 de julio por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Canarias, de la Unidad Central Operativa y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Se llevaron a cabo un total de cinco entradas y registros en distintos puntos de la isla de Gran Canaria, procediéndose a la detención de cinco personas, una de ellas menor de edad. En los registros se intervino abundante documentación, terminales móviles, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

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