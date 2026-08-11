David Bisbal vive desde su hotel en Bogotá el terremoto de Colombia: "Fue un poco de pánico al principio"

David Bisbal se encontraba en Bogotá cuando el terremoto que ha sacudido Colombia comenzó a sentirse también en la capital. El cantante español, miembro del jurado de 'OT USA', estaba en la habitación de su hotel cuando el movimiento le sorprendió pocas horas antes de la final del programa.

El propio artista grabó el momento y publicó las imágenes en sus redes sociales. En el vídeo puede observarse cómo una de las lámparas de la habitación comienza a balancearse mientras Bisbal reacciona al temblor.

"Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío. Puta madre… por favor, virgencita… ya, ya estamos, venga, tranquilo, venga, para. Puta madre…", se escucha decir al cantante durante la grabación.

"Fue un poco de pánico al principio"

Un día después, Bisbal explicó cómo había vivido el terremoto. El artista reconoció el temor que sintió durante los primeros instantes y relató que, una vez finalizado el movimiento, comenzaron a activarse diferentes alarmas en los edificios próximos.

"Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá pues ha sido un poco de pánico al principio", explicó.

"Después de un minuto aproximadamente pues todo acabó, empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío", añadió.

Pese al terremoto, Bisbal tenía previsto acudir ese mismo día a la grabación de la final de 'OT USA', el concurso musical en el que participa como miembro del jurado.

Bisbal muestra su apoyo a los afectados

El cantante señaló que Bogotá no se encontraba entre las zonas que habían sufrido las principales consecuencias del terremoto y puso el foco en otros puntos de Colombia.

"Por suerte en Bogotá no ha sucedido nada, pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali y en otras provincias del interior, en Colombia, ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas", afirmó.

Bisbal también trasladó su preocupación por las consecuencias del seísmo. "Obviamente estamos todos con el corazón en un puño. Así que os mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar un poco informando acerca de las ayudas", concluyó.

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