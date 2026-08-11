¿Qué hacen los animales durante un eclipse? Varios zoos harán seguimiento

Los animales modifican notablemente su comportamiento dependiendo de la luz del día. Por este motivo, el eclipse previsto para este miércoles 12 de agosto podría condicionar su comportamiento. Aves que dejan de cantar, especies que inician sus rutinas nocturnas o animales que buscan refugio podrían ser algunas de las reacciones.

Para conocer cómo afecta este fenómeno a los animales, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) monitoreará diferentes especies animales en diferentes zoológicos y acuarios de toda España. Entre estos están el Zoo de Santillana (Cantabria), Lacuniacha (Huesca) y Rio Safari Elche (Comunidad Valenciana).

Antes, durante y después del eclipse

El gerente del zoo de Barcelona y vicepresidente de la asociación, Sito Alarcón, explica que el objetivo será registrar el comportamiento de diferentes especies "antes, durante y después del eclipse". Este podría no alterar en absoluto su comportamiento, mientras que se podrían observar cambios en su actividad, así como en sus relaciones sociales.

La realidad es que los ritmos circadianos regulan procesos como el descanso, la alimentación o la reproducción y, ante una oscuridad repentina, algunas especies pueden modificar temporalmente sus rutinas.

Eclipses anteriores ya han dejado comportamientos sorprendentes. Las abejas pueden reducir sus vuelos y regresar a las colmenas, mientras grillos y cigarras comienzan a emitir sonidos propios del anochecer. Muchas aves permanecen en silencio durante la oscuridad y, cuando reaparece el Sol, algunas vuelven a cantar como si comenzara un segundo amanecer. También se han documentado vacas y ovejas que dejan de pastar y se agrupan, murciélagos que adelantan su salida y primates que buscan lugares elevados o permanecen juntos durante el fenómeno.

Sin embargo, no existe una reacción común a todos los animales.

Una docena de centros

Concretamente, AIZA coordinará la observación de especies en una docena de centros. Lobos, elefantes, rinocerontes, chimpancés, orangutanes, linces, tortugas, aves y mamíferos marinos estarán entre los animales monitorizados mediante observación y grabaciones de imagen y sonido. El eclipse de este año presenta, además, una particularidad: llegará al final de la tarde, cerca de la hora habitual del anochecer. Por ello, algunas respuestas podrían ser menos llamativas y limitarse a adelantar las rutinas nocturnas.