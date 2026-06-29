Prisión provisional para los padres del bebé de tres meses muerto por supuestos malos tratos en Sabadell

Los padres del bebé de tres meses fallecido el pasado viernes por supuestos malos tratos, han ingresado en la cárcel. Tras pasar a disposición judicial en los juzgados de Sabadell y sólo responder a las preguntas de sus abogados, la magistrada titular acordó prisión provisional comunicada y sin fianza a los progenitores por maltrato habitual con resultado de muerte.

Según ha informado Salut, el 24 de junio los padres avisan a los servicios de emergencias porque el pequeño no respira. Cuando los sanitarios acuden al domicilio consiguen reanimarlo y lo trasladan, en estado crítico, al Hospital Parc Taulí de Sabadell.

En declaraciones a TV3, la directora de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat, Clara Pareja, ha relatado que el bebé sufrió una parada cardiorrespiratoria, donde fue atendido por el SEM durante unos 40 minutos. Ha explicado que pudieron remontar al bebé y lo trasladaron al hospital, donde lo atendieron en la UCI pediátrica, pero a la mañana siguiente "murió fruto de una hemorragia cerebral y diferentes fracturas".

Según ha informado la Conselleria una vez en el hospital, los profesionales sanitarios detectaron síntomas compatibles con malos tratos, avisaron a la policía y activaron los mecanismos de protección a la Infancia de la Generalidad de Catalunya.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a los padres que se habían trasladado desde Zaragoza hacía dos meses. La investigación continúa abierta.

Salud ha indicado que "hará un seguimiento de este caso"

La Generalitat asegura que hará seguimiento del caso y que la sección de Inspección Sanitària llevará a cabo de oficio todas las actuaciones que sean necesarias.

Desde la Conselleria también han remarcado que las instituciones implicadas colaboran con las autoridades competentes y que actuarán con "la máxima transparencia compatible con la protección de los menores, la confidencialidad de los datos clínicos y el respeto al procedimiento en curso". La investigación deberá aclarar ahora qué pasó en el domicilio familiar antes de que el bebé fuera reanimado y trasladado de urgencia al hospital, y qué responsabilidad pueden tener los detenidos en su muerte.

En la televisión catalana Pareja también ha dicho que el bebé "ha estado en contacto con el sistema sanitario catalán tres veces": dos en un CAP de Sabadell y la última en el Hospital Parc Taulí. "Nuestra función es revisar esta atención sanitaria e identificar acciones de mejora" para garantizar una buena atención sanitaria, ha añadido.

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