La mujer, Concha Roig, tenía 74 años y vivía sola en su domicilio desde que falleció su marido.



La señora encargada de los servicios de limpieza en su hogar fue la que se encontró el cuerpo sin vida de la ex concejal con signos de violencia, ya que presentaba una catana en el cuello.



La Policía Nacional de Castellón ha abierto una investigación por estos hechos para determinar las circunstancias del fallecimiento de la mujer.



El suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, que no comprenden lo sucedido. Indican que la mujer, al parecer, tenía joyas y apuntan al robo como móvil del crimen. "He escuchado que se ve que han querido entrar a robar en su casa y que igual ha habido un forcejeo y la han matado", ha explicado una vecina.