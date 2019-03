Hallan el cadáver del niño rumano desaparecido en Vicálvaro

Los bomberos de la unidad subacuatica sacaban el cadáver de un menor de una laguna, en una antigua mina de Vicálvaro y todo apuntaba a que se trata del pequeño Gabriel. Horas después una familiar confirmaba alterada la noticia. Justo después el samur llegaba a la vivienda y trasladaba a la madre con un ataque de ansiedad.

Ha sido el padre de Gabriel el que ha reconocido el cadáver. Ginel Vidrascu ha acudido al Instituto Anatómico Forense, donde ha identificado "sin dudas" el cuerpo encontrado en la laguna como el de su hijo Gabriel, según ha relatado él mismo en la puerta de su domicilio. "La policía no me dejaba entrar, pero cuando he entrado he visto que era mi hijo", ha explicado, antes de declinar hacer más declaraciones.

Su cuñado, Ion Calin, ha relatado que Ginel ha acudido junto a su hermano al Instituto Anatómico Forense, a pesar de que la Policía le había pedido que no lo hiciera, y finalmente ha convencido a los agentes para que le dejasen pasar. "Ha dicho sin dudar: es mi hijo", ha explicado, y ha especificado que Ginel ha reconocido al menor por la cicatriz que tiene en la nariz, por el pelo y por la ropa que vestía.

La autopsia determinará la causa de la muerte

El cuerpo salía a flote cuando el helicóptero de la policía nacional se posa sobre el embalse y con las aspas provoca un efecto succión. Lo encuentran sin zapatillas, ni camiseta y en avanzado estado de descomposición.

La policía judicial examina esta tabla de surf encontrada junto al cadáver. Tratan de saber si es un resto de basura más o podría haber sido utilizada por alguien a modo de camilla para deslizar al menor hasta el agua. Los familiares del pequeño están convencidos de que se lo llevaron contra su voluntad .

Relacionan su desaparición con una discusión que el menor tuvo días antes con una familia de etnia gitana en el parque de enfrente de su casa. El propio padre de gabriel tuvo que intervenir y refugiarse en su vivienda porque querían agredirle. El cuerpo está ahora en el anatómico forense y este viernes le será practicada la autopsia que podrá determinar las casusas de la muerte.