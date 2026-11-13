Se hacían pasar por el banco para vaciar las cuentas: 43 detenidos estafaron más de un millón de euros

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas por estafar más de 1.140.00 euros a clientes de bancos tras simular ser el departamento antifraude de sus entidades, una estafa que realizaban a través de envíos masivos de SMS en los que alertaban de una supuesta transacción fraudulenta en las cuentas de las víctimas. Tal y como ha detallado la Policía, a los 43 detenidos en una veintena de provincias se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados. Las pesquisas, de las que se han informado dos jefes de grupo y de sección de fraude financiero de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, se inició hace un año cuando los agentes constataron que a través de Telegram varios grupos criminales se organizaban en distintos canales para realizar estafas con identidades ficticias.

Las campañas de ataques estaban perfectamente coordinadas y podían durar unas horas, un día o meses, cerrándose dicho chat una vez habían realizado varias estafas o consideran agotada la posibilidad de lucro con los datos que manejan de las víctimas. En estos canales creados ad hoc ya se definían los papeles que cada detenido iba a cumplir en la estafa. La mayoría de los arrestados son de nacionalidad española y origen dominicano, no más de 30 años y con conocimientos bastante avanzados en materia informática y sobre el funcionamiento de la dinámica financiera de cada entidad.

Del SMS al falso agente antifraude, el 'Spoofer'

La forma de actuar de los detenidos comenzaba con el envío masivo de SMS. En esta primera fase es donde aparecen los "conseguidores" de bases de datos de clientes diana para cometer el fraude que tienen dinero en cuentas bancarias y son generalmente mayores de 65 años.

Con estas bases de datos que se roban o se compran en foros, un "sender" filtra teléfonos de víctimas y envía el SMS a través de una aplicación que suplanta de forma casi perfecta los mensajes que habitualmente recibe el cliente cuando ha hecho un cargo en su cuenta. Pero en esta ocasión, el mensaje de la supuesta entidad alerta de que se ha intentado realizar una transacción y proporciona el teléfono de la entidad para evitarlo.

La víctima no duda de la legitimidad de la información recibida y llama al teléfono que, además, coincide con el verdadero. Después, un falso agente del banco del departamento de seguridad comienza a dar instrucciones a la víctima para evitar el fraude. Esa es la figura del "Spoofer".

El "Spoofer" dispone de una serie de cuentas bancarias para dar salida a las ganancias estafadas. Normalmente, a la víctima le "obligan" a hacer alguna operación para asegurar sus fondos. Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado destaca el 'relay attack' que funciona con la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago.

De esta manera, convencen a la víctima de que se instale una aplicación para asegurar que no es estafada, pero en realidad lo que hacen es comprometer su móvil. Cuando el cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima para proteger su dinero, envía los datos a los atacantes que los usan en un cajero para sacar su dinero.

Jóvenes o indigentes como mulas

En algunas ocasiones, solicitaban las claves de acceso o que compartieran pantalla del terminal, de forma que así accedían al control de la aplicación y sus productos.

Las ganancias de lo estafado se transfieren a cuentas bancarias que abren las llamadas mulas, jóvenes que captaban a través de redes sociales y personas sin hogar a cambio de una cantidad de dinero.