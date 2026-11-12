España bate su récord de población y roza ya los 50 millones de habitantes

España está a punto de superar una barrera demográfica histórica. El país cuenta ya con 49.935.642 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de octubre de 2026. Una cifra récord que sitúa a España a poco más de 64.000 personas de alcanzar los 50 millones de residentes.

El crecimiento continúa acelerándose. En apenas tres meses, la población ha aumentado en 130.233 personas, mientras que en el último año el incremento supera las 435.000. Si se mantiene esta evolución, España podría alcanzar los 50 millones de habitantes antes de terminar 2026.

La inmigración, principal motor del crecimiento

Detrás de este aumento se encuentra fundamentalmente la llegada de población nacida en el extranjero, que representa el 98,8% del crecimiento registrado durante el último trimestre.

En concreto, España cuenta con 10.433.091 residentes nacidos fuera del país. Una cifra que no debe confundirse con el número de extranjeros, ya que parte de estas personas han adquirido la nacionalidad española.

Por nacionalidades, Colombia encabeza las llegadas registradas entre julio y septiembre, con 33.200 personas. Le siguen los españoles que han regresado al país, con 23.600, y los venezolanos, con 19.000.

La Comunidad Valenciana y Madrid, entre las regiones que más crecen

El aumento de población se ha extendido a todas las comunidades y ciudades autónomas durante el tercer trimestre del año.

La Comunidad Valenciana lidera el crecimiento relativo, con un 0,48%, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid, con un 0,46%. Melilla y La Rioja también destacan, ambas con un incremento del 0,36%.

España roza los 20 millones de hogares

El informe del INE refleja también un aumento del número de hogares. A 1 de octubre había 19.953.529 en España, más de 69.000 por encima de los registrados tres meses antes.

Los hogares formados por dos personas siguen siendo los más habituales, con alrededor de 5,8 millones. Sin embargo, los hogares unipersonales se acercan cada vez más, con 5,7 millones. Un dato que refleja el aumento de personas que viven solas en nuestro país.

Las cifras de población publicadas por el INE son provisionales y se actualizarán con la publicación del censo definitivo a final de año.

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