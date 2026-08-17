Un joven de 21, en coma inducido tras recibir una agresión a la salida de una discoteca de Barcelona

Un joven italiano de 21 años se encuentra ingresado en coma debatiéndose entra la vida y la muerte tras recibir una brutal agresión en las inmediaciones de una discoteca de Barcelona.

Nicola Maggioto, como se llama el chico, disfrutaba de unos días de ocio en la ciudad condal junto a ocho amigos de su equipo de rugby, los jóvenes fueron vistos en el popular beachclub 'Seaseaclub' ubicado en el Port Fórum de Barcelona.

Según han indicado testigos, el grupo estuvo durante varias horas en el establecimiento sin dar ningún problema, bebiendo, bailando, comiendo, lo habitual en este tipo de clubs, donde se busca la comodidad y diversión de los clientes.

Hasta que se encontraron con otro grupo de jóvenes

Todo cambió al encontrarse con otro grupo de 15 personas, españoles de segunda generación o procedentes del norte de África, se desconoce su nacionalidad. En una primera instancia ambos grupos conversan de manera cordial en inglés, pero al cabo del tiempo, se desconoce el motivo, las voces del grupo de 15 se volvieron repentinamente más amenazantes.

Tras salir del beachclub, Nicola se quedó unos metros por detrás de sus amigos, y es cuando fue brutalmente atacado por la espalda con un puñetazo en la nuca, desplomándose al momento y perdiendo el conocimiento. Los agresores continuaron golpeándolo en el suelo y huyeron con la llegada de las patrullas policiales, alertadas por testigos presenciales.

Ingresado en coma en estado grave

Días después, Maggioto se encuentra ingresado en el Hospital del Mar de Barcelona en coma inducido y podría tener daños cerebrales irreversibles

"Un golpe cobarde, una canallada", lo define su padre Daniele, de 56 años, chófer de profesión. Tras recibir la llamada de los amigos de su hijo la noche del miércoles, tomó el primer vuelo a Barcelona junto a su esposa, empleada en una empresa de juguetes. En la sala de espera, describe el estado de su hijo: "Una enfermera me preguntó si creo en Dios; solo en las próximas 24-48 horas sabremos si los traumatismos de Nicola podrán resolverse sin secuelas graves".

El hombre se muestra esperanzado cuando se le pregunta si comprende el motivo de la agresión:

"Espero que me lo diga él cuando despierte". Asistido por un abogado italiano, ya ha interpuesto una denuncia. Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra ya han iniciado las investigaciones tomando declaración a varios testigos, entre ellos los propios amigos de Nicola.