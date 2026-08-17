Andalucía eleva a 43 los casos del virus del Nilo y pone en alerta a 20 municipios

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha elevado a 43 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026. Este lunes se han notificado cinco nuevos casos con uno, por primera vez, en Huelva, los otros cuatro en Sevilla.

Concretamente, se ha localizado un nuevo caso en los municipios sevillanos de Almensilla, Coria del Río, Dos Hermanas y Villamanrique de la Condesa, mientras que en Hinojos (Huelva) se ha notificado otro positivo, según la última actualización de la Junta de Andalucía.

De los 43 casos confirmados hasta el momento, 29 (dos más desde la última actualización) han presentado una enfermedad leve y 14 (tres más) han desarrollado enfermedad neuro invasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado una muerte, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable.

Los casos se concentran en Sevilla y Huelva

Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con nueve, seguido de Coria del Río, con seis; y Dos Hermanas y La Puebla del Río, con cinco casos cada uno; Aznalcázar, con cuatro casos.

A ellos se suman Almensilla, Palomares del Río y Sevilla, con tres casos positivos cada uno de ellos, mientras que Los Palacios y Villafranca, Olivares e Hinojos han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas.

Una veintena de municipios en alerta

En paralelo, actualmente son 25 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. Así, la última actualización ha incorporado a Hinojos (Huelva).

Por provincias, se encuentra en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas y Málaga capital, en Campanillas; y otros 15 municipios de la provincia de Sevilla.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

Sanidad alerta y pide protección

La Consejería ha incidido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública ha enfatizado en la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.