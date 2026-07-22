Condenado a cadena perpetua con trabajos forzados al 'influencer' Dr. Food por tráfico de drogas dentro de paquetes de repostería

Dr. Food es uno de los creadores de contenido más grandes de Líbano. A pesar de no ser muy conocido en nuestro país, el 'influencer' acumula más de 8,7 millones de seguidores en TikTok y hasta 2 millones en Instagram. Su popularidad en redes contrasta fuertemente con la gravedad de la condena: cadena perpetua con trabajos forzados por delitos relacionados con la fabricación y el tráfico de drogas.

Según recogen medios como Al Jazeera y The New Arab, el creador de contenido formaba parte de una red dedicada al contrabando y tráfico de drogas junto a otros acusados de varias nacionalidades. Todos ellos fueron condenados bajo la Ley de Estupefacientes del Líbano y deberán pagar una multa de 120 millones de libras libanesas.

La sentencia fue dictada el pasado mes de marzo por el Tribunal Penal del Monte Líbano, presidido por el juez Elie Helou, aunque su contenido no trascendió públicamente hasta el 16 de julio. Según 'The New Arab', una fuente judicial señaló que Dib se encontraba escondido, motivo por el que el fallo fue emitido en ausencia. 'Al Jazeera', por su parte, apunta a que el influencer estaría fuera del país.

Sustancias ocultas en otros productos

La investigación apunta a que la red habría utilizado productos vinculados a la marca Dr. Food para ocultar droga y enviarla fuera del Líbano. En concreto, las autoridades investigan el hallazgo de hachís escondido en envases de productos alimentarios, como cajas de chocolate y paquetes de repostería.

El caso comenzó en 2023, cuando se localizaron piezas de resina de cannabis ocultas en cajas con la marca Dr. Food en el equipaje de uno de los acusados, que se disponía a viajar a Turquía desde el aeropuerto internacional de Beirut. También han sido incautados 820 kilos de hachís ocultos en embalajes de productos de repostería, según recoge 'Al Jazeera'.

Pese a la gravedad de la condena, Dr. Food ha continuado activo en redes sociales. 'The New Arab' señala que, tras difundirse la sentencia, el creador publicó un vídeo en Facebook en el que acusaba a varias páginas y medios de dañar su reputación y defendía que contaba con un equipo legal siguiendo los casos relacionados con su empresa. El medio también apunta que el 'influencer' siguió publicando anuncios en sus perfiles después de conocerse el fallo.

Este caso destaca por el gran contraste entre la imagen pública del creador de contenido, asociada al entretenimiento gastronómico y a la promoción de productos alimentarios, y la gravedad y seriedad de los delitos por los que ha sido condenado.

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