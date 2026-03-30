Cae una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y armas lista para extenderse por España

Los Mossos d’Esquadra, a través de la División de Investigación Criminal han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas y drogas que operaba en varios países. La operación, desarrollada de forma conjunta con la Policía Nacional y coordinada con Europol, se ha llevado a cabo de manera simultánea en Cataluña, Andalucía y Bulgaria y ha culminado con la detención de 21 personas.

La investigación se inició tras detectar la introducción ilegal de armas de fuego procedentes de Turquía, que posteriormente eran distribuidas entre grupos criminales asentados en Cataluña. Este fenómeno se enmarca en un contexto de incremento de incidentes vinculados a la violencia armada, lo que llevó a los investigadores a intensificar las pesquisas sobre esta red.

Según fuentes policiales, la organización centraba su actividad en el tráfico de armas de fuego, el tráfico de sustancias estupefacientes y el blanqueo de capitales. Para ello, contaba con una estructura logística y financiera consolidada que le permitía operar de forma coordinada en distintos países y sostener su actividad delictiva a gran escala.

En el marco de la operación, los agentes han intervenido un importante arsenal, compuesto por siete pistolas semiautomáticas, un arma de guerra, así como silenciadores y supresores de sonido. Además, se han decomisado 587,56 kilogramos de marihuana y 76,54 kilogramos de hachís, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a 4,4 millones de euros.

La actuación supone un golpe significativo contra el crimen organizado internacional y, especialmente, contra las redes que alimentan el tráfico ilegal de armas.

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