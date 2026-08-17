Un feriante en estado crítico tras recibir un machetazo en el tórax en el Real de la Feria de Málaga

Un feriante se encuentra en estado crítico después de recibir un machetazo en el tórax. La agresión tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en la zona de atracciones de Cortijo de Torres en Málaga.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima es un joven de 24 años que trabaja como feriante y que ha sido trasladado al Hospital Regional de Málaga. Diario Sur informa de que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya habría detenido al presunto autor de la puñalada.

El agresor sería otro hombre que según testigos consultados por Diario Sur abandonó la zona con el arma en la mano. La Policía mantiene abierta la investigación y todavía no han trascendido las causas del ataque aunque las primeras pesquisas apuntan a que podría responder a cuestiones de carácter personal.