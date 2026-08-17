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Agresión

Un feriante en estado crítico tras recibir un machetazo en el tórax en el Real de la Feria de Málaga

Al parecer un hombre apuñaló con un machete de grandes dimensiones a un joven de 24 años que trabaja como feriante en Málaga.

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Un feriante se encuentra en estado crítico después de recibir un machetazo en el tórax. La agresión tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en la zona de atracciones de Cortijo de Torres en Málaga.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima es un joven de 24 años que trabaja como feriante y que ha sido trasladado al Hospital Regional de Málaga. Diario Sur informa de que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya habría detenido al presunto autor de la puñalada.

El agresor sería otro hombre que según testigos consultados por Diario Sur abandonó la zona con el arma en la mano. La Policía mantiene abierta la investigación y todavía no han trascendido las causas del ataque aunque las primeras pesquisas apuntan a que podría responder a cuestiones de carácter personal.

Noticias de hoy, lunes 17 de agosto de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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