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Nueve años del 17A: 136 víctimas siguen sin recibir la indemnización reconocida por la Justicia

Nueve años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, 136 de las 368 víctimas reconocidas por la Justicia todavía no han recibido una compensación, mientras la Generalitat sigue sin localizar a todos los afectados para informarles de sus derechos.

Imagen de las autoridades depositando claveles durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A

Imagen de las autoridades depositando claveles durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A Europa Press

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Claudia Justes
Publicado:

Este lunes se cumplen nueve años de los atentados terroristas del 17A en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Ese día, la ciudad de Barcelona, se convirtió en el escenario de uno de los atentados yihadistas más graves de la historia de España. 16:53 horas de la tarde; una furgoneta blanca conducida por Younes Abouyaaqoub se dirigió hacia La Rambla desde la calle de Pelayo y recorrió a gran velocidad 800 metros hacia abajo atropellando a cientos de personas y dejando a su paso 14 personas muertas.

Younes Abouyaaqoub asesinó durante su huida a Pau Pérez Villán para robarle el coche, sumando otra víctima mortal. Y en la madrugada del 18 de agosto, a la 01:15 horas, tuvo lugar otro intento de atropello masivo en Cambrils, acompañado de un ataque con arma blanca contra civiles que dejó la decimosexta y última víctima mortal. Fue allí, donde finalmente, los Mossos d'Esquadra abatieron a los cinco terroristas que participaron en el ataque de Cambrils y, el 21 de agosto, hicieron lo mismo con Younes Abouyaaqoub en una zona de viñedos de Subirats, donde se había refugiado a lo largo de esos días.

Pero no actuaron solos, otros tres miembros fueron detenidos y encarcelados: Mohamed Houli Chemlal fue detenido tras sobrevivir a la explosión de Alcanar, Driss Oukabir fue detenido en Ripoll y Said Ben Iazza fue detenido posteriormente en Vinaroz. Los tres fueron juzgados y condenados por su relación con la célula terrorista.

Así pues, los ataques yihadistas en el verano de 2017 en Cataluña se saldaron con al menos 368 víctimas, incluidos 16 fallecidos, según el recuento de la sentencia de mayo de 2021 de la Audiencia Nacional.

Víctimas sin indemnización

Según los datos de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el Ministerio del Interior ha indemnizado a 232 de las 368 personas reconocidas como víctimas en la sentencia de la Audiencia Nacional, ya fuera antes o después de que el Tribunal Supremo confirmara el fallo en noviembre de 2023.

Esto significa que 136 víctimas todavía no han recibido una compensación por daños personales o en concepto de responsabilidad civil, pese a que la sentencia reconoce su derecho a reclamarla.

A esta situación se suma la actuación de la Generalitat. El Govern todavía no ha comenzado a localizar a las víctimas a las que pretende informar de sus derechos, pese a que en noviembre de 2025 anunció la reapertura de una unidad de atención a afectados por atentados precisamente con este objetivo. La Generalitat atribuye el bloqueo a las dificultades para acceder a los datos personales de las víctimas.

Nueve años después del 17A, la Justicia ha reconocido a 368 personas como víctimas del terrorismo, pero 136 de ellas siguen sin haber recibido la compensación que les corresponde. Y, mientras el Estado avanza en el pago de las indemnizaciones, la Generalitat todavía no ha podido localizar a todas las personas a las que pretende informar de sus derechos. El atentado terminó hace nueve años; para decenas de víctimas, sin embargo, el proceso para reparar sus consecuencias todavía no ha terminado.

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