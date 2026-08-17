Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias y los bomberos para liberar a la víctima y reanimarlo antes de evacuarlo de urgencia al hospital.

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés Europa Press

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

Un hombre de 52 años está hospitalizado en estado crítico tras sufrir una caída accidental en una caseta de la Feria de Málaga, según han informado fuentes municipales y sanitarias.

El suceso ocurrió en la mañana de este domingo cuando el varón supuestamente perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre una mesa alta, quedando atrapado por el cuello y la cabeza en el reposapiés metálico.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos para liberar a la víctima y los servicios de emergencias, que lograron reanimarlo antes de evacuarlo de urgencia al Hospital Regional. Actualmente, el hombre está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, tal y como explican las fuentes del centro hospitalario.

Esta semana es clave para Andalucía ya que desde el sábado 15 de agosto y hasta el 22 se celebra la Feria de Málaga, y no sorprende que durante estas fechas se produzca algún suceso. Tanto es así que en la madrugada de este lunes un joven de 24 años ha sufrido un apuñalamiento en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, en el recinto ferial de la ciudad andaluza, según han señalado fuentes policiales.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado ni la gravedad de las heridas que habría sufrido como consecuencia del apuñalamiento. La víctima ha sido trasladada a un hospital y la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del suceso.

La carcasa de un fuego artificial, en la encendida de la Cordá en Bétera, impacta contra un cámara de Antena 3 y este es el resultado

La encendida de la Cordá de Bétera

Publicidad

Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Un joven de 21, en coma inducido tras recibir una agresión a la salida de una discoteca de Barcelona

Operarios realizando labores de control de mosquitos

Andalucía eleva a 43 los casos del virus del Nilo y pone en alerta a 20 municipios

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Imagen de archivo del incendio de Huesca.
Incendio Huesca

El incendio de Huesca ya afecta a 17.500 hectáreas mientras más de 1.000 personas permanecen desalojadas

La Guardia Civil y un medio aéreo acuden al accidente de Zaragoza.
Accidente Zaragoza

Cuatro muertos y un herido grave en un accidente tras chocar un coche con un camión en Zaragoza

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 17 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 17 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Médica Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

"Los primeros días hubo colapso, fue horrible", el testimonio de una médica de urgencias de Ceuta

Susana Ascaso, médica de urgencia en Ceuta, cuenta como está siendo la situación de urgencia en los hospitales ceutís y destaca que la ministra de Sanidad, Mónica García, no quiso hablar con ellos.

Los bomberos rescatan a un perro en Girona.

Vídeo: Rescatan a un perro de un pozo de seis metros de profundidad en Barcelona

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato unificado de Policía.

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía pide "escuchar a los ciudadanos" y denuncia la ausencia de "un protocolo claro" en Ceuta

La encendida de la Cordá de Bétera

La carcasa de un fuego artificial, en la encendida de la Cordá en Bétera, impacta contra un cámara de Antena 3 y este es el resultado

Publicidad