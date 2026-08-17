Un hombre ingresa en la UCI tras caerse en una caseta de la Feria de Málaga y quedar con la cabeza atrapada en un reposapiés

Un hombre de 52 años está hospitalizado en estado crítico tras sufrir una caída accidental en una caseta de la Feria de Málaga, según han informado fuentes municipales y sanitarias.

El suceso ocurrió en la mañana de este domingo cuando el varón supuestamente perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre una mesa alta, quedando atrapado por el cuello y la cabeza en el reposapiés metálico.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos para liberar a la víctima y los servicios de emergencias, que lograron reanimarlo antes de evacuarlo de urgencia al Hospital Regional. Actualmente, el hombre está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, tal y como explican las fuentes del centro hospitalario.

Esta semana es clave para Andalucía ya que desde el sábado 15 de agosto y hasta el 22 se celebra la Feria de Málaga, y no sorprende que durante estas fechas se produzca algún suceso. Tanto es así que en la madrugada de este lunes un joven de 24 años ha sufrido un apuñalamiento en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, en el recinto ferial de la ciudad andaluza, según han señalado fuentes policiales.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado ni la gravedad de las heridas que habría sufrido como consecuencia del apuñalamiento. La víctima ha sido trasladada a un hospital y la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del suceso.