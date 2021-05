Fernando Simón considera que el uso de mascarilla en exteriores puede "reducirse en no muchos días"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado que "no tenemos una inmunidad de rebaño suficientemente alta para relajar las medidas. Los pasos se van a ir dando. No hay que dar la idea de que en un momento determinado se acaba. Es posible que alguna de las medidas se pueda aplicar a todo el territorio. En exteriores, las medidas como el uso de mascarilla en concreto es muy posible que se pueda reducir en no muchos días."

Sobre las medidas

"Tenemos que ser prudentes. No poner el carro antes que los bueyes" ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "No dar pasos más grandes de los que nos permiten nuestras piernas" ha explicado en rueda de prensa.

"No podemos descartar que se vaya a observar un incremento de casos estos días asociado a las concentraciones que hemos visto. Cada día que pasa y cada vez que vamos vacunando hay menos probabilidades que estos incrementos de casos tengan una mayor incidencia" ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en rueda de prensa.

Para Fernando Simón "no es bueno dar fechas. Con los datos que tenemos no lo sabemos. Estamos evolucionando muy bien, estamos incrementando el número de población inmunizada. Con estos datos es fácilmente calcular cuándo tendremos el 70%. En un mes estaremos en situación de levantar algunas medidas."

"Tenemos que ser conscientes que tenemos que ir paso a paso. Es cierto que en exteriores, el uso de mascarillas se pueda reducir pero debemos garantizar que los riesgos tienen que ir bajando. La vacuna protege, protege mucho pero sigue dando un 8% de personas que no están protegidas. Lo que las protege es que las personas de su al rededor estén vacunadas." ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en rueda de prensa.

Sobre la vacunación

"Son ya 7.200.000 personas con la pauta completa" ha anunciado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en rueda de prensa. "El 100% de los mayores de 80 años con al menos una dosis. Las hospitalizaciones van reduciéndose. Cada día tenemos mejores datos. 1 de cada 5 pacientes en UCI son por coronavirus. Tenemos que seguir teniendo cuidado con lo que hacemos. Los datos de los fallecidos los últimos 7 días son 171."

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha analiza la evolución de la pandemia en España. "Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen tendencia descendente. La población inmune está protegiendo a los más vulnerables que pueden generar más casos de hospitalización. En los grupos por edades de los 60 años todavía no hay un volumen suficiente de población vacunada para impedir que pueda haber transmisión."

Vacuna española

"Es posible que en los próximos meses haya alguna vacuna española disponible, pero no será inmediatamente" ha asegurado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en rueda de prensa.

Simón ha explicado en rueda de prensa que "las vacunas españolas tienen muchas posibilidades de ser muy buenas vacunas. La primera vacuna que salga no será la mejor, pero nos permitirá hacer frente al control del coronavirus."