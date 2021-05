Los expertos advierten que los botellones y fiestas "traerán consecuencias" si no se toman medidas contra el COVID

Son las vistas de un enfermero durante su turno de noche en una UCI, un botellón justo delante de su zona de trabajo. Por su modo de actuar, los jóvenes parecen vivir ajenos al coronavirus. Es sólo un ejemplo de lo que algunos ven como libertad y otros como un peligro. "Se siguen repitiendo esos botellones, esas actitudes totalmente irresponsables que traerán consecuencias, por desgracia" advierte Javier García, Jefe de anestesiología del Hospital Puerta de Hierro, en Madrid.

Irresponsabilidades

Expertos temen que dentro de unos días imágenes como esta se vean reflejadas en el número de contagios de covid-19. Porque aunque la vacunación está contribuyendo a protegernos un poco más. "Podemos decir que vamos como un tiro" aseguraba Carolina Darias, ministra de Sanidad.

"La vacunación ha venido a bajar la mortalidad de enfermos de más de 75 años" afirma Javier García, Jefe de anestesiología del Hospital Puerta de Hierro, en Madrid. Los expertos advierten que no debemos confiarnos y destacan el peligro de la reinfección. "No sabemos la tasa, no sabemos qué porcentajes pero por desgracia, es también una realidad" explica García.

Recuerdan los expertos, además, que los pacientes de edad avanzada no son los únicos que ingresan en la UCI. "Ahora mismo los pacientes que están ingresando en nuestras unidades pues están entre los 40 y 65 años".

El fin de del estado de alarma ha terminado pero no la pandemia. Sin guardar la distancia de seguridad sin mascarillas y teniendo que intervenir en ocasiones las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ha llegado el fin del estado de alarma. "Todavía queda muchísima guerra por delante" aseguraba Carolina Darias, ministra de Sanidad.