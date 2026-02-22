Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ESPAÑOL EN TAILANDIA

La familia de Adrián Palomino logra reunir los fondos para su repatriación a España

Su familia ha conseguido reunir los 260.000 euros necesarios para pagar los gastos médicos en Tailandia, y la vuelta a España en un avión medicalizado.

Adrián Palomino junto a su hermana

Adrián Palomino junto a su hermanaEFE

Marta Alarcón
Publicado:

La familia de Adrián Palomino ha conseguido reunir el dinero necesario para trasladarlo a España tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 9 de febrero, en la isla tailandesa de Phuket. El buceador español, de 39 años, permanece en coma en la unidad de cuidados intensivos del Bangkok Hospital Phutek, donde está ingresado desde el siniestro con un traumatismo craneoencefálico severo.

Comienzan los trámites para el traslado

La campaña solidaria fue impulsada esta semana por su hermana, a raíz de que sus seguros no cubriesen los gastos necesarios para repatriarlo a España. Su familia buscó ayuda a través de la plataforma GoFundMe, y ha superado los 260.000 euros previstos para cubrir los gastos médicos en Tailandia, y la repatriación aérea medicalizada hasta España. Tras alcanzarse la cifra objetivo, la recaudación ha quedado cerrada y ya se han iniciado los trámites para organizar el traslado.

En un comunicado, su familia ha explicado que "se están ultimando" los aspectos técnicos, sanitarios y administrativos, necesarios para que el viaje se realice con todas las garantías médicas y de seguridad. Si la situación clínica de Adrián se mantiene estable, "el traslado podría producirse en los próximos días".

El dinero conseguido permitirá hacer frente tanto a la hospitalización en el hospital privado tailandés, como al complejo operativo de repatriación, además de posibles tratamientos posteriores en España y costes administrativos derivados del proceso.

Los allegados del buceador han agradecido públicamente la solidaridad recibida y el apoyo de la Fundación Ángel Nieto, que presta asistencia a víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

Así era al vida de Adrián antes del accidente

Adrián residía desde hace años en Phuket, donde trabajaba como buceador profesional en embarcaciones dedicadas al buceo recreativo. Aunque contaba con seguros en vigor, estos no cubrían ni la hospitalización prolongada en un centro privado, ni la repatriación sanitaria, lo que obligó a su entorno a pedir ayuda.

Su familia ha asegurado que "informará" sobre su evolución, una vez el traslado a España se haya completado.

