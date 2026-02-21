Detenidos dos falsos revisores del gas por cometer 31 robos en Cataluña

Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres, de 21 y 34 años, acusados de integrar un grupo criminal especializado en estafas a personas mayores mediante el conocido engaño de los falsos revisores del gas. Según la investigación policial, los arrestados están implicados en al menos 31 robos y estafas cometidos en distintos puntos de Cataluña, con un valor económico cercano a los 200.000 euros.

Así actuaban

Los detenidos accedían a los domicilios de las víctimas haciéndose pasar por operarios de una compañía de gas, una estrategia con la que lograban ganarse la confianza de personas de edad avanzada, muchas de ellas mayores de 80 años y algunas con problemas de salud o dificultades cognitivas. Una vez dentro de las viviendas, robaban joyas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, además de obtener los códigos PIN para realizar pagos.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la unidad de multirreincidentes de Barcelona y por efectivos de los distritos de Sants-Montjuïc y Horta-Guinardó, comenzó en la segunda quincena de julio de 2025 tras varias denuncias presentadas en el distrito de Sants por hechos similares. Las investigaciones permitieron determinar que se trataba de un grupo itinerante que actuaba en distintos municipios catalanes.

La primera detención fue en diciembre

En una primera fase, los Mossos detuvieron en diciembre de 2025 a uno de los miembros del grupo en Viladecans (Barcelona), al que se le imputaron seis delitos, además de otro más cometido en el momento de su arresto.

La segunda fase de la investigación permitió atribuir 25 robos adicionales a otro integrante del grupo, detenido este mes de febrero en Granollers (Barcelona). A este hombre se le imputan delitos cometidos en varios distritos de Barcelona y en municipios como El Prat de Llobregat, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Lleida, Arenys de Mar y Sabadell. Solo en estos casos, el botín obtenido ascendió a 178.709 euros, entre joyas, dinero en efectivo y retiradas fraudulentas de cuentas bancarias.

Durante la investigación, la policía ha intervenido ropa y teléfonos móviles utilizados presuntamente para la comisión de los delitos. Según los Mossos, el grupo seguía siempre el mismo modus operandi: una llamada previa alertando de un supuesto error en la factura del gas, la visita urgente de un falso técnico y la actuación coordinada de varios miembros para distraer a la víctima, robar en el domicilio y retirar dinero de la cuenta bancaria.

Trucos para evitar ser estafado

Ante este tipo de estafas, los Mossos d’Esquadra recuerdan que las compañías de gas y electricidad siempre avisan por escrito de las revisiones técnicas y no realizan visitas no solicitadas. También recomiendan a familiares y cuidadores de personas mayores que estén presentes durante cualquier revisión y recuerdan que estas inspecciones se realizan, como norma general, cada cinco años.

