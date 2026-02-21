Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Ahogamiento

Muere una mujer de 55 años ahogada en la playa de Esquinzo, Fuerteventura

La mujer ha sido rescatada del mar con signos de ahogamiento en playa de Esquinzo.

Imagen de archivo Cecoes 112

Imagen de archivo Cecoes 112Europa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Una mujer de 55 años ha muerto este sábado ahogada en la playa de Esquinzo, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), ha informado el 112. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 13.16 horas una llamada donde le informaban del rescate de una persona del mar con signos de ahogamiento y a la que estaban reanimando.

Al llegar al lugar del incidente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Morro Jable, confirmaron el fallecimiento de la mujer. En el operativo también han colaborado la Policía Local, los bomberos y la Guardia Civil.

Un total de 69 personas murieron por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos (-4%) que en el año 2024 (72), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En concreto, en el mes de diciembre se registraron nueve fallecidos, cifra que sitúa a este mes junto a agosto y septiembre (con 9 muertos cada mes), en los de récord de mortalidad por sumersión durante todo 2025. Tras agosto, septiembre y diciembre se sitúan enero (8), así como febrero, marzo, junio y julio, que registraron la menor cifra (con tres fallecidos cada mes).

Durante 2025 también hubo 70 heridos de carácter moderado, 32 leves y29 rescatados indemnes. En total, 241 personas accidentadas, lo que implicó 55 más que en 2024 (+30%). Por otro lado, en el año 2025, 32 de las 69 personas que murieron ahogadas (46%), así como 94 de los 241 afectados totales (39%), habían decidido darse un baño o acercarse a la costa cuando estaban activas prealertas y alertas decretadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Tenerife, la isla con más fallecidos

La isla con más fallecidos fue Tenerife, con 24 personas ahogadas en 2025, seguida de Gran Canaria (18), Lanzarote (13), Fuerteventura (6), La Gomera (3), El Hierro (3) y La Palma (2), ya que La Graciosa no registró ninguna muerte. En cuanto al total de afectados, Tenerife concitó el 42%, seguido de Gran Canaria (22%), Lanzarote (15%), y Fuerteventura (12%). Las playas continúan siendo el entorno de mayor siniestralidad (50%), seguidas de puertos/zonas de costa (26%), piscinas naturales (16%) y piscinas (8%).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los crímenes machistas de 2025: 48 mujeres asesinadas y más de 130.000 llamadas de auxilio al 016

Tolerancia Cero (Sección) Horizontal logo

Publicidad

Sociedad

Una joven a prisión y otros dos a un centro de menores por su implicación en el crimen de Valladolid

Una joven a prisión y otros dos a un centro de menores por su implicación en el crimen de Valladolid

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenidos dos falsos revisores del gas por cometer 31 robos en Cataluña

Imagen de archivo Cecoes 112

Muere una mujer de 55 años ahogada en la playa de Esquinzo, Fuerteventura

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
AGRESIÓN

Detenido en Mallorca tras apuñalar a su padre y dejar en estado grave a su abuelo

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Fachada exterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
AGRESIÓN SEXUAL

Condenado a medio siglo de prisión por violar, secuestrar y torturar a una menor

El acusado intentó matar a la víctima tras mantenerla retenida durante más de un mes en varias viviendas de Fuenlabrada.

Protesta por la violencia de género
Violencia de género

Una mujer asesinada cada cinco días: 2026 dispara las alarmas por violencia machista

En al menos seis de los casos constaban denuncias previas y varias víctimas estaban registradas en VioGén con medidas de protección en vigor. Algo —advierten los expertos— está fallando en la evaluación del riesgo y en la efectividad real de las órdenes de alejamiento.

Imagen de archivo de la estación de Calatayud

Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Detenida en Almería una empleada acusada de desviar 629.000 euros de su empresa a las cuentas de su pareja

La Guardia Civil interviene media tonelada de adormidera robada, la planta con la que se producen fármacos como la codeina o morfina

La Guardia Civil interviene media tonelada de adormidera robada, la planta con la que se producen fármacos como la codeina o morfina

Publicidad