Muere una mujer de 55 años ahogada en la playa de Esquinzo, Fuerteventura

Una mujer de 55 años ha muerto este sábado ahogada en la playa de Esquinzo, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), ha informado el 112. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 13.16 horas una llamada donde le informaban del rescate de una persona del mar con signos de ahogamiento y a la que estaban reanimando.

Al llegar al lugar del incidente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Morro Jable, confirmaron el fallecimiento de la mujer. En el operativo también han colaborado la Policía Local, los bomberos y la Guardia Civil.

Un total de 69 personas murieron por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos (-4%) que en el año 2024 (72), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En concreto, en el mes de diciembre se registraron nueve fallecidos, cifra que sitúa a este mes junto a agosto y septiembre (con 9 muertos cada mes), en los de récord de mortalidad por sumersión durante todo 2025. Tras agosto, septiembre y diciembre se sitúan enero (8), así como febrero, marzo, junio y julio, que registraron la menor cifra (con tres fallecidos cada mes).

Durante 2025 también hubo 70 heridos de carácter moderado, 32 leves y29 rescatados indemnes. En total, 241 personas accidentadas, lo que implicó 55 más que en 2024 (+30%). Por otro lado, en el año 2025, 32 de las 69 personas que murieron ahogadas (46%), así como 94 de los 241 afectados totales (39%), habían decidido darse un baño o acercarse a la costa cuando estaban activas prealertas y alertas decretadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Tenerife, la isla con más fallecidos

La isla con más fallecidos fue Tenerife, con 24 personas ahogadas en 2025, seguida de Gran Canaria (18), Lanzarote (13), Fuerteventura (6), La Gomera (3), El Hierro (3) y La Palma (2), ya que La Graciosa no registró ninguna muerte. En cuanto al total de afectados, Tenerife concitó el 42%, seguido de Gran Canaria (22%), Lanzarote (15%), y Fuerteventura (12%). Las playas continúan siendo el entorno de mayor siniestralidad (50%), seguidas de puertos/zonas de costa (26%), piscinas naturales (16%) y piscinas (8%).

