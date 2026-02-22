Efemérides de hoy 22 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 22 de febrero?

El 22 de febrero de2009, Penélope Cruz gana el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona. La actriz, natural de Alcobendas, se convierte así en la primera española en obtener una estatuilla de la Academia de Hollywood. En la película, dirigida por Woody Allen, Cruz interpreta a María Elena un personaje de registro intenso y temperamental. Este papel supuso a su vez la nominación a los Globos de Oro y un Premio Goya a la mejor interpretación femenina.

La ceremonia tiene lugar en el Teatro Kodak de Los Ángeles, ante una audiencia de millones de espectadores en todo el mundo. El galardón supone el punto álgido de una trayectoria internacional iniciada años antes con producciones como Todo sobre mi madre y Volver, ambas dirigidas por Pedro Almodóvar. De esta manera, Penélope Cruz se sitúa como una figura histórica dentro de la cinematografía española.

Un 22 de febrero, pero de 1813, las Cortes de Cádiz decretan la abolición de la Inquisición española, que un año después fue restaurada por el rey Fernando VII. Esto sucede en el proceso de la constitución de 1812, de carácter liberal, que defiende principios como la soberanía nacional y la libertad de pensamiento. La Inquisición española, creada en 1478 por los Reyes Católicos, había actuado durante más de tres siglos como instrumento de control religioso, político y social.

La supresión de esta medida supone un paso simbólico hacia la modernización del Estado y la separación entre poder civil y religioso. Sin embargo, el regreso al absolutismo tras la vuelta de Fernando VII en 1814 provoca su restablecimiento. La institución será finalmente abolida de forma definitiva en 1834, durante la regencia de María Cristina.

¿Qué pasó el 22 de febrero?

1821.- España y Estados Unidos ratifican el Tratado de Adams-Onís, que pone fin a la soberanía española de Florida.

1901.- El barco de pasajeros de vapor 'SS City of Río de Janeiro' se hunde en la entrada del puerto de San Francisco, EEUU. Mueren 128 personas.

1928.- El australiano Bert Hinckler se convierte en el primer aviador en realizar el vuelo ligero más largo en solitario al completar el recorrido entre Reino Unido y Australia.

1943.- Varios miembros de la organización de resistencia contra el nazismo 'La Rosa Blanca' son ejecutados en plena Segunda Guerra Mundial por orden de un tribunal alemán.

1901.- El científico más popular del siglo XX por su teoría de la relatividad, Albert Einstein, obtiene la ciudadanía suiza, unos años más tarde de renunciar a su nacionalidad alemana.

1951.- El escritor español Camilo José Cela publica la primera edición de La colmena, considerada una de las mejores novelas de la literatura universal.

1958.- Egipto y Siria se unen para formar la República Árabe Unida, un Estado que solo duraría tres años.

1992.- La Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Corcuera', que permitía a la policía entrar en un domicilio sin la autorización de un juez, es publicada en el BOE.

2000.- ETA asesina al secretario general del PSE-EE alavés y portavoz socialista del Parlamento vasco, Fernando Buesa, y a su escolta, Jorge Díez.

2014.- El Parlamento ucraniano destituye al presidente Viktor Yanukóvich, que el día anterior había abandonado el país tras las protestas en la plaza de Maidan.

2014.- Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los líderes del cártel del Pacífico, es detenido por narcotráfico en México, después de 13 años prófugo.

¿Quién nació el 22 de febrero?

1599.- Anton van Dyck, pintor flamenco.

1732.- George Washington, primer presidente de EE UU.

1788.- Arthur Schopenhauer, filósofo alemán.

1900.- Luis Buñuel, cineasta español.

1949.- Niki Lauda, automovilista austriaco.

1974.- James Blunt, cantante británico.

¿Quién murió el 22 de febrero?

1512.- Américo Vespucio, navegante italiano.

1875.- Jean Baptiste Camille Corot, pintor francés.

1939.- Antonio Machado, escritor español.

1987.- Andy Warhol, artista estadounidense, figura destacada del pop art.

1998.- José María de Areilza, político español

2018.- Antonio Fraguas, Forges, dibujante y humorista español.

¿Qué se celebra el 22 de febrero?

El 22 de febrero se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Delito.

Horóscopo del 22 de febrero

Los nacidos el 22 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 22 de febrero

Hoy, 22 de febrero, se celebran san Pascasio y san Abilio.