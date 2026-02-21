Una joven a prisión y otros dos a un centro de menores por su implicación en el crimen de Valladolid

Una mujer ha ingresado en prisión y otros dos implicados, entre ellos un menor de 13 años, han sido enviados a un centro de menores por su presunta participación en el apuñalamiento mortal de un joven de 18 años ocurrido el viernes en Valladolid.

Según han informado este sábado fuentes de la Policía Nacional, los hechos se produjeron a las 14:35 horas del 20 de febrero, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban de una pelea entre jóvenes en la calle Democracia, al norte de la ciudad. Uno de ellos había resultado herido por arma blanca.

Las primeras dotaciones policiales desplazadas al lugar encontraron a la víctima tendida en la vía pública con varias lesiones torácicas penetrantes. Una enfermera fuera de servicio le practicaba maniobras de reanimación, a las que se sumaron los agentes mientras solicitaban una ambulancia medicalizada y establecían un perímetro de seguridad.

El joven fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde falleció posteriormente a consecuencia de tres heridas incisas en el torso.

Mientras se atendía a la víctima, otras patrullas recabaron información de testigos que facilitaron la descripción de varias personas que habían huido. Más de veinte agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Municipal, desplegaron un dispositivo de búsqueda.

Apenas una hora después del ataque, los agentes localizaron en el paso subterráneo de la avenida de Segovia con la calle Panaderos a dos mujeres, de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos. Entre sus pertenencias se intervino un pasamontañas que supuestamente utilizó el agresor.

De forma paralela, otra patrulla localizó en la calle Infantería, en el barrio de Las Delicias, al joven de 13 años señalado como presunto autor material, que presentaba manchas de sangre en el pantalón.

En las inmediaciones del lugar del suceso, los agentes recuperaron una sudadera, un guante de látex arrojado a un contenedor de vidrio, una prenda de cuello, un coletero y el arma empleada en la agresión, un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros oculto en una zona ajardinada. Todo el material quedó custodiado hasta la llegada de la Policía Científica.

Las primeras investigaciones, asumidas por la Brigada Provincial de Información, sitúan la agresión en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente los Dominican Don’t Play y los Trinitarios.

El menor inimputable fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ordenó su ingreso en el Centro de Menores Zambrana. Las dos mujeres fueron trasladadas este sábado ante la autoridad judicial, que decretó prisión para la mayor de edad y el ingreso en el mismo centro para la menor.

