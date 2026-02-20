Adrián Palomino, en coma en Tailandia tras un accidente de moto: sus seguros no cubren ni el hospital ni la repatriación

El buceador español, Adrián Palomino, permanece en estado crítico en Tailandia tras haber sufrido un grave accidente de tráfico. El hombre, de 39 años y residente desde hace años en la isla de Phuket donde trabaja como buceador profesional, resultó herido de gravedad en un siniestro de moto durante un permiso de trabajo.

A consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le mantiene en coma en la unidad de cuidados intensivos del Bangkok Hospital Phuket, un centro sanitario privado, considerado uno de los mejores equipados de la zona.

Esta es la cantidad que costaría el proceso

Su familia ha tenido que iniciar una campaña solidaria para afrontar los elevados costes médicos, ya que su seguro no los cubre, y organizar su traslado a España, un proceso que podría alcanzar los 260.000 euros.

Por qué los seguros no cubren los gastos

Pese a que Palomino contaba con seguros en regla, ninguno de ellos cubre la totalidad de la asistencia recibida ni la repatriación sanitaria. Por un lado, según ha explicado el portavoz de la familia en una entrevista en Onda Cero, "disponía de un seguro laboral específico para su trabajo como buceador" profesional en Tailandia, sin embargo, esta póliza estaba orientada a cubrir incidentes relacionados con el trabajo, y no contempla el accidente de tráfico.

Además, el buceador tenía contratado un seguro de moto, pero que únicamente "cubría las necesidades vitales" que tuviese en ese momento, es decir, "la recogida, el traslado, la estancia en un hospital público o el traslado al hospital privado". Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, Adrián tuvo que ingresar en un hospital privado, ya que era el único de atender la gravedad de sus lesiones. A partir de ese momento, las aseguradoras dejaron de asumir los costes.

Mientras permanece ingresado en estado grave, sus allegados buscan apoyo económico para garantizar tanto su tratamiento como su traslado a España, donde esperan que pueda continuar su recuperación cerca de los suyos.

Otro suceso similar

El 6 de octubre de 2024, durante unas vacaciones en la isla tailandesa de Samui, Ángela Agudo, una joven de Valencia, sufrió un grave accidente de moto que la dejó en estado crítico. Tras un mes ingresada en un hospital tailandés, donde los costes diarios de la UCI alcanzaban los 5.000 euros, su familia inició una campaña de micromecenazgo que recaudó más de 300.000 euros, lo que permitió su traslado en un avión medicalizado al Hospital La Fe de Valencia en noviembre. Y un año más tarde, sus padres anunciaban a través de su red social, que su hija "había despertado y había vuelto a tener conciencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.