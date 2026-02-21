Una mujer de 71 años ha dejado toda su herencia a su perra Mulán: "Mi familia no lo necesita"

Dejar todo el dinero posible al cuidado de Mulán ha sido la decisión final de Consuelo, de 71 años, quien, tras pasar por dos operaciones de corazón, ha querido dejarlo todo bien atado para garantizar el futuro de su mascota.

"Aunque con mi hijo me llevo maravillosamente, él tiene su vida, es muy independiente. Ella es mi confidente", asegura.

Para lograrlo, ha contado con asesoramiento legal. La fórmula elegida establece que el dinero no irá directamente al animal, ya que en España la ley de bienestar animal considera a los perros seres dotados de sensibilidad como los humanos, pero eso no significa que puedan heredar dinero o bienes como una persona. Por eso, el beneficiario de la herencia de Consuelo será una protectora de su ciudad, la asociación Rescue, que se encargará de todos los cuidados de Mulán. Eso sí, con una condición clara: no podrá ser dada en adopción.

"Llevo muchos años ayudando a la asociación como socia y también a veces como voluntaria", explica. "Pensé, ¿con quién mejor? Porque la condición es que no la puedan dar en adopción". Lola recogió a su perrita de esta protectora y reconoce que cuando Mulán ve a los dueños todavía se emociona; por eso está convencida de que ha tomado una buena decisión.

En España se abandonan cerca de 16.000 mascotas al año por el fallecimiento de sus dueños. Dejar parte de la herencia destinada a su cuidado podría asegurar un hogar a muchos de estos animales. Lola Fernández, presidenta de la sección de Derechos de los Animales y abogada, recalca que, aunque dejar a las mascotas atendidas después de la muerte no es una obligación legal, sí que es una posibilidad. Lola nos cuenta que todo se resume a una misma manera: "Dejar un legado a una persona, tanto física como jurídica, que no tiene que ser de la familia, como por ejemplo una protectora de animales, una dotación en el testamento con la condición siempre pactada de que se encarguen de la mascota".

Además, si Mulán falleciese, el dinero seguiría destinado a la protectora que permitió a Consuelo conocerla. "Sé cómo funcionan, sé lo que hacen y confío plenamente en ellos", afirma.

Mulán llegó a su vida cuando estaba en un huerto junto a sus tres cachorros. "La trajeron y yo me quedé con ella. Me enamoré", recuerda. Y aunque sabe que no es eterna, Consuelo tiene claro su objetivo: "Tampoco va a durar toda la vida, pero es alargar un poquito la ayuda. Dije: "Hay que hacer algo, sobre todo porque mi familia no lo necesita". Un gesto de amor y previsión para que Mulán esté cuidada, incluso cuando ella ya no esté para verlo.

El caso Karl Lagerfeld y su gatita Choupette

El diseñador alemán Karl Lagerfeld dejó claro que antes de su muerte iba a dejar por escrito que su gata, Choupette, iba a formar parte de su herencia. Aunque la ley no permite que un animal herede directamente, el modista dispuso que se destinara una importante suma de dinero, concretamente un millón y medio de dólares. Todos para garantizar su cuidado y mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada.

¿Tanto nos importan las mascotas?

Un juzgado de Barcelona considera que sí o sí lo ha reflejado, después de que reconociese como justificada una ausencia de una trabajadora a su puesto laboral para impartir la eutanasia a su mascota. Este juzgado consideraba que fue inmoral que la empresa hiciese esperar al animal en mal estado de salud hasta el final de la jornada de la dueña. También ha declarado completamente improcedente el despido disciplinario que la empresa aplicó. Los animales de compañía se han convertido en uno más de la familia; ya se habla de perrijos. Por eso, declaró improcedente el despido disciplinario que le aplicó la empresa a la trabajadora porque considera que se vio obligada a ausentarse de su puesto por una urgencia.

