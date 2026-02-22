Alumnos de FP de Gran Canaria repara una barco que operará como ambulancia en Gambia

El río Gambia atraviesa el país como una cicatriz de agua. Parte el territorio en dos y, desde hace décadas, separa a miles de personas del acceso rápido a la atención sanitaria. Entre Barra y Banjul, la capital, el trayecto hasta el hospital de referencia puede llevar unos 45 minutos, siempre que el ferry funcione. No siempre ocurre. Los horarios son limitados, las averías frecuentes y la saturación habitual. En una urgencia médica, esperar no es una opción.

Una lancha donada y muy solidaria

A miles de kilómetros de Gambia, en Gran Canaria, en un taller del IES Ana Luisa Benítez, una pequeña embarcación comienza a transformarse en algo más que un bote. La Autoridad Portuaria de Las Palmas la donó para un proyecto solidario impulsado por la ONG STARUP Corazón Solidario, con el respaldo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la gestión de la Real Federación Canaria de Vela. El objetivo es claro: convertirla en una ambulancia acuática medicalizada que conecte ambas orillas del río.

Aprender haciendo, y con impacto real

El proyecto se desarrolla como un trabajo colectivo y multidisciplinar. Alumnos de distintas familias profesionales participan en la restauración integral de la embarcación. La carpintería es solo el punto de partida. “También habrá que revisar la fibra, la electrónica, el motor y los sistemas de propulsión para que la lancha pueda operar con seguridad”, explica Jonás López, docente del ciclo de Carpintería y Mueble. Jonás observa cómo sus alumnos lijan, ajustan y reconstruyen. “Al tener nosotros además alumnos que son de Gambia, cerramos el círculo de la solidaridad”. Detalla que el trabajo de su alumnado será casi completamente artesanal y que los alumnos están entusiasmados con el proyecto. “Todo necesita una puesta a punto”, señala. Aún no saben cuándo podrá estar lista.

Del viaje en patera al taller

Entre los jóvenes que participan está Tamba, de origen gambiano, llegó a Canarias hace tres años en patera desde Marruecos. Hoy aprende carpintería y trabaja en la restauración de la lancha que podría salvar vidas en su país. “Hay que lijar y quitar todo, también los tornillos”, comenta mientras trabaja sobre la madera.Conoce bien la realidad que espera a la embarcación al otro lado del océano. “El río es muy grande”, explica. Cruzarlo puede llevar unos 45 minutos, un tiempo decisivo en una emergencia. “Vine en patera desde Marruecos hace tres años para trabajar”, añade, orgulloso de poder aportar ahora algo a su comunidad de origen.

En Gambia, la lancha servirá como apoyo logístico y transporte fluvial en un contexto donde el río es vía de comunicación y obstáculo a la vez. Reducir los tiempos de cruce significa acercar el hospital a quienes hoy lo sienten demasiado lejos. Cuando esté lista, la embarcación será trasladada de Gran Canaria hasta Gambia y allí comenzará a operar, convirtiendo un proyecto educativo en una herramienta real para salvar vidas.

El río Gambia atraviesa el país como una cicatriz de agua. Parte el territorio en dos y, desde hace décadas, separa a miles de personas del acceso rápido a la atención sanitaria. Entre Barra y Banjul, la capital, el trayecto hasta el hospital de referencia puede llevar unos 45 minutos, siempre que el ferry funcione. No siempre ocurre. Los horarios son limitados, las averías frecuentes y la saturación habitual. En una urgencia médica, esperar no es una opción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.