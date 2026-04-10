Muere una mujer de 70 años tras una explosión de gas butano en su vivienda en Menorca

Una mujer de 70 años ha muerto a primera hora de esta tarde en el hospital Mateu Orfila tras haber quedado herida de gravedad este viernes debido a una explosión de gas butano en su vivienda de Es Migjorn Gran, Menorca.

Según indican fuentes del centro sanitario, la víctima, que había sido ingresada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no ha logrado sobrevivir a las quemaduras que le ocasionó la explosión de gas. El jefe de los bomberos de Menorca, Juan José Franch, ha detallado que poco después de la medianoche se recibió el aviso de la explosión en un domicilio de la calle María Auxiliadora, lugar al que se desplazaron rápidamente los agentes de guardia.

Los servicios de emergencias rescataron a la víctima malherida y fue trasladada al centro hospitalario de la isla.

A continuación, extinguieron el incendio generado por el combustible. La explosión ha dejado destruida una parte del edificio, cuyo estado, así como el de las viviendas del entorno, ha sido comprobado por un arquitecto, mientras que los bomberos han retirado elementos que pudieran ser considerados un peligro. Sin embargo, no se han registrado más víctimas mortales ni heridos hasta ahora.

Un muerto y varios heridos por una explosión en una cafetería de Almería

A principios de este mes tuvo lugar un suceso similar en Almería. Una persona perdió la vida y al menos otras dos fueron heridas debido a una explosión y el posterior incendio registrados en una cafetería situada en la calle Alfarerías de la capital almeriense, según explicaron fuentes municipales.

Ante lo ocurrido, se activó un amplio dispositivo en el que participan efectivos de Bomberos, especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local y sanitarios del 061.

Hasta el lugar también se desplazó la concejala delegada de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, para seguir la evolución del operativo.

Los primeros indicios apuntaban a que la explosión podría haberse originado por una bombona de gas.

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