Las imágenes de un botellón en frente a un planta UCI en Madrid tras finalizar el estado de alarma

Miles de personas han salido esta noche a la calle en las principales ciudades españolas para celebrar el fin del estado de alarma por coronavirus. En Madrid y Barcelona se ha vivido grandes aglomeraciones incluso con el toque de queda todavía vigente, algo que no se ha aminorado a partir de las 00:00 horas.

Por ejemplo, en el barrio de Malasaña, en Madrid, se han producido concentraciones y aglomeraciones de jóvenes, que al grito de "puto toque de queda" y "libertad" se han reunido en la Plaza 2 de mayo, sin guardar las distancias y, algunos, sin mascarillas.

Una de las imágenes más criticadas y desoladoras ha llegado desde el hospital en una planta UCI en Madrid. Un sanitario ha publicado en su cuenta de Twitter (@saavooiinii) el botellón de un grupo de personas que han celebrado el fin del estado de alarma en plena noche frente a su hospital.

España ya no tiene estado de alarma. Las comunidades ya no cuentan con cierre perimetral ni toque de queda, excepto en aquella en las que el Tribunal Superior lo ha avalado, como Baleares o Valencia. Desde las 00:00 horas del hoy domingo ya no existe el toque de queda nocturno, de 23:00 a 6:00 horas, como consecuencia, se inicia una nueva situación en la que los bares y restaurantes podrán abrir hasta la medianoche y las personas no convivientes podrán reunirse en domicilios, o más de seis en espacios públicos.