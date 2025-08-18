Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Incendios Castilla y León

Así avanza el incendio en Castilla y León: más de 30 focos, 3.000 vecinos evacuados y la muerte de un bombero

Un bombero forestal de la Junta de Castilla y León fallece tras volcar la autobomba que conducía. Su compañero ha resultado herido en el mismo accidente.

Incendio

Así avanza el incendio en Castilla y León | Antena 3 Noticias

Hay que lamentar la muerte de un bombero forestal de la Junta de Castilla y León. Ha fallecido al volcar la autobomba que conducía. Junto a él otro bombero ha resultado herido en el mismo accidente. Todo ha ocurrido en Espinoso de Compludo, León. Ambos se dirigían al incendio de Yeres. El siniestro se produjo entorno a las 22:30 horas. El vehículo se habría precipitado por un terraplén cuando acudían a controlar el fuego en la zona.

Con él, el número de víctimas mortales a casusa de los incendios que asolan la provincia, se eleva a tres, después de que un voluntario de 35 años y otro de 37 fallecieran en Quintana y Congosto.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su conmoción con lo ocurrido en la red social X, y ha transmitido sus condolencias a la familia "mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros."

3.000 vecinos evacuados

Castilla y León es la región más afectada en este momento por los incendios forestales. Tiene más de 30 focos activos en Zamora, Salamanca, Ávila y León, donde se encuentra la mitad de esos fuegos. Los últimos datos hablan de 10 localidades desalojadas. Hay más de 3.000 vecinos evacuados en toda la comunidad.

Los vecinos del municipio de Guardo están confinados y pasan la noche en vela. Voluntarios trabajan subidos a los tractores moliendo los rastrojos para evitar que el fuego llegue a las casas. "El fuego está arriba, no sé lo que tardará en pasarse, depende del aire", son las palabras de un hombres que conduce uno de los tractores.

También, con manguera en mano otros vecinos refrescan la vegetación, las puertas de las casas, las calles "estoy mojando aquí un poco por si llega el fuego" ven como el incendio se está acercando "está a pie de calle, a 500 metros han dicho"

En el pabellón de Guardo se encuentran 19 vecinos de San Pedro de Cansoles. Tuvieron que evacuar sus casas a toda prisa "nos dieron 15 minutos para sacar nuestras cosas, había mucho barullo en el pueblo, no sabíamos qué sacar, no sabíamos qué iba a pasar", confiesa una de las vecinas evacuadas. Ahora 17 casas y las calles del pueblo están calcinadas. El fuego ha cruzado sus calles "ha sido muy desagradable", dice una vecina.

Picos de Europa

Preocupa el avance de las llamas por el parque de los Picos de Europa. Los vecinos de 8 poblaciones del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa, han tenido que ser desalojados también en las últimas horas.

Última hora de los incendios en España: Muere un bombero en León al volcar una autobomba por un terraplén

Incendio en Lugo

