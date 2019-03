Los excesos de Navidad se pagan con sudor

Pasteles, turrones y mucho roscón de Reyes... Tras los excesos de la Navidad llega el momento de los buenos propósitos: adelgazar algunos kilos se convierte en el objetivo estrella. Las cenas y comidas copiosas se hacen notar, y no sólo en la conciencia. "He comido de todo lo que no debería. He comido incluso de más, ahora toca quemar la grasa", dice una joven. "A partir de mañana, régimen total", se prometen muchos

Esto hace que los gimnasios vean como su clientela aumenta en esta época de resaca navideña. "Se nota que en la gente el exceso de turrón ha sido abismal, y eso se traduce en mayor asistencia en la sala fitness, piscina y actividades colectivas", comenta un monitor.

Pero lo esencial y básico es que esos propósitos se mantengan con constancia y determinación, o por lo menos lo hagan hasta las próximas navidades.