Las señales de un maltratador que nunca debes ignorar al empezar una relación

La violencia de género no empieza con un golpe. Durante la relación de pareja los agresores siguen una especie de línea hasta llegar a las situaciones de maltrato más graves. Estas son las señales que nunca se deben ignorar.

Cuando te encuentras con un maltratador al principio no muestra esa faceta tan oscura, al iniciar la relación todo parece perfecto, pero más tarde empiezan a aparecer pequeños reproches, silencios incómodos, humillaciones en público, y la víctima empieza a estar sumida en una conducta de control. Lo que parecía un cuento de hadas se acaba convirtiendo en una pesadilla.

Estas conductas se acaban agravando y empieza a exigir a la víctima datos como a "quién le has dado like", que le compartas tu ubicación o que le acabes facilitando tus claves para que pueda acceder al teléfono móvil.

Dejar la autoestima baja a su víctima siempre es un paso previo para alejar a la víctima de sus amigos y familiares. Cuando la víctima empieza a quejarse es cuando su agresor le empieza a pedir disculpas dándose cuenta de lo que ha hecho y cambia de actitud. Esto es solo una estrategia para que su pareja se confíe y que pueda volver a empezar la rueda de control.

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