Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Tolerancia Cero

Las señales de un maltratador que nunca debes ignorar al empezar una relación

Los agresores siguen una especie de línea hasta llegar a las situaciones de maltrato más graves.

Protesta por la violencia de género

Tolerancia Cero | Istock

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

La violencia de género no empieza con un golpe. Durante la relación de pareja los agresores siguen una especie de línea hasta llegar a las situaciones de maltrato más graves. Estas son las señales que nunca se deben ignorar.

Cuando te encuentras con un maltratador al principio no muestra esa faceta tan oscura, al iniciar la relación todo parece perfecto, pero más tarde empiezan a aparecer pequeños reproches, silencios incómodos, humillaciones en público, y la víctima empieza a estar sumida en una conducta de control. Lo que parecía un cuento de hadas se acaba convirtiendo en una pesadilla.

Estas conductas se acaban agravando y empieza a exigir a la víctima datos como a "quién le has dado like", que le compartas tu ubicación o que le acabes facilitando tus claves para que pueda acceder al teléfono móvil.

Dejar la autoestima baja a su víctima siempre es un paso previo para alejar a la víctima de sus amigos y familiares. Cuando la víctima empieza a quejarse es cuando su agresor le empieza a pedir disculpas dándose cuenta de lo que ha hecho y cambia de actitud. Esto es solo una estrategia para que su pareja se confíe y que pueda volver a empezar la rueda de control.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Desarticulan una red de carreras ilegales en Toledo: 17 detenidos y 25 investigados

Desarticulan una red de carreras ilegales en Toledo: 17 detenidos y 25 investigados

Publicidad

Sociedad

Protesta por la violencia de género

Las señales de un maltratador que nunca debes ignorar al empezar una relación

Última hora de los incendios en España en directo: El incendio de Guadalajara ha afectado ya a 5.400 hectáreas y aumentan las evacuaciones

El incendio de Guadalajara afecta a más de 9.000 hectáreas y el de Zaragoza afecta a un perímetro de 80 kilómetros

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Cuatro heridos, dos de ellos por arma de fuego, en una pelea entre clanes en Badalona

Ambulancia del SAMUR
SUCESOS

Muere apuñalado un joven de 23 años durante una pelea en Ciudad Lineal, Madrid

La ganadería de Passanha protagonizará los primeros encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2018
Fiestas taurinas

Un toro y varias vaquillas generan el caos tras escaparse en las calles de Gátova (Valencia)

Los pasajeros del catamarán que se ha hundido en Tabarca
Hundimiento

Se hunde un catamarán en Tabarca (Alicante) con 11 personas a bordo

El suceso ha activado la embarcación Speis II para ofrecer ayuda de inmediato.

Detenido un vecino de 69 años por el conato de incendio de Masca y otros dos fuegos recientes
INCENDIOS

Detenido un vecino de 69 años por el conato de incendio de Masca y otros dos fuegos recientes

El incendio, ya estabilizado tras afectar a cerca de una hectárea, obligó a desplegar tres helicópteros y una veintena de medios terrestres y aéreos en Buenavista del Norte.

Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en la provincia de Zamora

Detenido un hombre e investigado otro por su presunta relación con 15 incendios en Zamora

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Accidente Adamuz

Seis meses del accidente de Adamuz: las víctimas siguen reclamando respuestas

Publicidad