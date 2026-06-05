'León XIV, el papa que mira a España', el videopodcast de Antena 3 Noticias

El nuevo episodio de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias, pone el foco en la visita del Papa León XIV a España que comienza este sábado 6 de junio y durará hasta el próximo viernes 12.

En este nuevo capítulo, María Rodríguez Morales, redactora del área de Nacional y Economía, repasa la agenda del Pontífice. La primera parada será la capital y entre los eventos planificados está una vigilia con miles de jóvenes, en los que también habrá conciertos; una misa en pleno Cibeles que dejará imágenes espectaculares y encuentros en el Movistar Arena y el Bernabéu. En uno de esos encuentros se rumorea que el Papa pueda reunirse con Bad Bunny, en el marco del artista en su gira mundial. El Papa va ir incluso al Congreso a dar un discurso. Será la primera vez que ocurre en la historia de la democracia en España.

Para conocer los detalles del recorrido de León XIV por Cataluña y Canarias nos ponemos en contacto con Marta Sasot y María Gutiérrez, redactoras de las delegaciones de Antena 3 Noticias en estas comunidades. Se espera que en Barcelona visite una prisión y que bendiga la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

Canarias será un lugar muy simbólico por la llegada masiva de migrantes a las islas. El Papa visitará Tenerife y Gran Canaria y rendirá homenaje a todos aquellos que perdieron la vida buscando un futuro mejor, un homenaje que el Papa Francisco deseaba hacer y no pudo.

Cada visita de un Papa se convierte en un lugar de encuentro en el que asisten millones de personas. Solo en Madrid hay inscritas más de medio millón, por lo que se espera que la cifra de asistentes definitiva sea mucho mayor, teniendo en cuenta a todos los que no se han apuntado oficialmente pero acudirán de manera espontánea. ¿Y cuánto ha costado toda la visita del Papa a España? Pues unos 25 millones de euros, pero se espera que la aportación a la economía sea de más de 150 millones.

Gran dispositivo de seguridad

A pocos días de la visita del Papa ya hay cortes de carreteras, de transporte público e incluso el Gobierno ya ha recomendado el teletrabajo. Junto a Gonzalo del Prado, redactor de Sociedad de Antena 3 Noticias, repasamos las claves que deben conocer todos los que quieran acercarse a los puntos neurálgicos de la visita.

"Olvidaos de ir en coche. Lo mejor, el transporte público. En Madrid, la frecuencia del Metro va a aumentar un 125% durante la visita. Los autobuses municipales son ya gratuitos en la capital, también el servicio de Bicimad. Pero por otro lado, hay cortes de tráfico por toda las zonas de las celebraciones: Eje Castellana, Plaza de Lima, Bernabéu, Colón, Cibeles, Paseo del Prado, Atocha, Puerta de Alcalá, Gran Vía, Congreso de los Diputados…Y también, ojo, la Conferencia Episcopal o Ifema", explica.

Ante este panorama, en el kit básico de los fieles no puede faltar el zapato cómodo, agua y un gorro para el sol. Y aviso a hiperconectados, no se pueden llevar baterías portátiles.

El tercer Papa que visita España

Los viajes papales fuera del Vaticano son bastantes recientes. Empezaron con el Papa Pablo VI en 1964 y fue San Juan Pablo II, apodado 'el Papa Viajero' porque realizó 129 viajes en su Pontificado, el primero que vino a España. En sus 5 visitas a España se vivieron momentos tan emblemáticos como el encuentro con los jóvenes en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela o sus Misas en Colón.

El otro papa que también ha venido de visita apostólica a España es Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que vino en tres ocasiones. Se recuerda mucho su encuentro con las familias en Valencia o la JMJ en Cuatro Vientos, en Madrid, con una tremenda tormenta.

El papa Francisco no vino a España aunque hizo 66 viajes internacionales, pero este viaje de León XIV nace del deseo de Francisco de visitar a los inmigrantes de Canarias, como hizo en su día en Lampedusa.

Este será el primer viaje a España de León XIV como Papa, pero como Robert Prevost ha venido a nuestro país en muchas ocasiones, primero en sus años de misionero y después como prior general de los agustinos, cuando venía a supervisar las distintas comunidades agustinas.

Cobertura de Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias prepara un despliegue informativo especial para retransmitir los principales hitos de la visita del Papa a España. La retransmisión arrancará el domingo a las 9:15 horas con la misa oficiada por el Papa y la posterior procesión del Corpus Christi. Contará tanto con una mesa de analistas en plató como con una amplia cobertura durante todo el recorrido del Sumo Pontífice.

También habrá un seguimiento exhaustivo a través de la web y las redes sociales de antena3noticias.com. Además del habitual minuto a minuto en directo, se mantendrá una cobertura a través de TikTok una vez concluya el especial. Distintos reporteros mostrarán el ambiente, las reacciones y todo lo que ocurra durante esta histórica cita.

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