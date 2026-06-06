Efemérides de hoy 6 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 6 de junio?

El 6 de junio de 1925, la Gaceta de Madrid publica la Real Orden que oficializa la Denominación de Origen Rioja de vinos, la más antigua de España. La medida regula el uso del nombre “Rioja” para proteger el origen y la calidad de los vinos elaborados en esta zona vitivinícola, extendida por territorios de La Rioja, Álava y Navarra. La normativa establece controles sobre producción y comercialización en un momento de crecimiento del sector vinícola español y de expansión de las exportaciones.

En la actualidad, la Denominación de Origen Calificada Rioja reúne a más de 600 bodegas y comercializa alrededor de 240 millones de litros de vino al año, equivalentes a más de 328 millones de botellas. Sus vinos llegan a 135 países y concentran cerca del 40% de las exportaciones españolas de vino con denominación de origen. Reino Unido, Estados Unidos y Alemania figuran entre sus principales mercados internacionales. La DOCa Rioja genera unos 1.500 millones de euros anuales, entre ventas y actividades de enoturismo.

Un 6 de junio, pero de 1918, se inaugura la plaza de toros Monumental de Sevilla. Construida en la zona de San Bernardo, nace con la intención de convertirse en una de las plazas con mayor capacidad de España. El recinto puede albergar a más de 20.000 espectadores y busca competir con la popularidad de la plaza de toros de la Maestranza, ubicada en el barrio del Arenal.

La corrida inaugural reúne a figuras destacadas del toreo de la época y despierta una gran expectación en la ciudad. Sin embargo, la plaza registra problemas estructurales y dificultades económicas desde sus primeros años de funcionamiento. En 1921 se ordena su cierre por orden del Gobierno Civil, a causa de unos problemas estructurales. El recinto deja de utilizarse y termina siendo demolido el 9 de abril de 1930.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de junio?

1554.- Cédula autógrafa de Carlos I en la que reconoce como hijo natural suyo a Juan de Austria.

1808.- Napoleón Bonaparte proclama rey de España a su hermano José Bonaparte.

1919.- El periódico Il Popolo d'Italia publica el manifiesto del movimiento fascista, firmado por Benito Mussolini.

1930.- En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros alimentos congelados.

1938.- El pintor español Ignacio Zuloaga obtiene el premio de honor en la Exposición de Venecia.

1954.- Se realiza con carácter experimental el primer enlace europeo de televisión, con el nombre de Eurovisión, dando imágenes del Narcissus Festival de Montreux (Suiza)

1968.- Muere el senador estadounidense Robert Kennedy, tiroteado el día anterior en el Hotel Ambassador de Los Ángeles.

1984.- Se lanza la primera versión del Tetris, videojuego creado por el programador ruso Alexey Pajitnov.

1995.- Es abolida la pena de muerte en Sudáfrica.

2012.- Lanzamiento mundial de IPv6, protocolo de Internet que permite conectar diversos dispositivos identificándolos con una dirección única.

2022.- La actriz española Penélope Cruz gana el Premio Nacional de Cinematografía.

¿Quién nació el 6 de junio?

1436.- Johannes Regiomontanus, astrónomo y matemático alemán, uno de los padres de la trigonometría.

1599.- Diego Velázquez, pintor español.

1891.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.

1967.- Paul Giamatti, actor estadounidense.

1934.- Alberto II, rey de Bélgica.

1977.- Zaida Cantera, militar y política española.

¿Quién murió el 6 de junio?

1941.- Louis-Joseph Chevrolet, piloto de carreras y cofundador de la compañía fabricante de automóviles Chevrolet.

1948.- Louis Lumiere, inventor del cinematógrafo.

1968.- Robert Kennedy, senador estadounidense.

2005.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

2007.- Enrique Fuentes Quintana, economista y político español.

2018.- Pepe Cavero, periodista español.

¿Qué se celebra el 6 de junio?

El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados y el Día de la Lengua Rusa.

Horóscopo del 6 de junio

Los nacidos el 6 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 6 de junio

Hoy, 6 de junio, se celebran san Marcelino, san Claudio y san Alejandro.